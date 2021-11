Rossi: „Fantasztikus” lenne a jövőben Norrisszal versenyezni

Valentino Rossi Norris gyerekkori hőse volt, a McLaren versenyzője pedig előszeretettel fejezi ki tiszteletét előtte különböző sisakdizájnokkal vagy ruhadarabokkal. A páros először még 2019-ben találkozott egymással Silverstone-ban, és azóta is tartják a kapcsolatot.

Rossi motoros pályafutása ugyan már véget ért, de jövőre már négy keréken láthatjuk majd őt egy GT-autóban, de több szabadideje is lesz, ezért szeretne majd kilátogatni egy F1-es futamra is, ráadásul ő is szívesen indulna valamilyen megmérettetésen Norrisszal.

„Folyamatos kapcsolatban vagyok Landóval, mert ő már a kezdetektől a rajongóm. Monzában például egy, az enyémre hasonlító speciális sisakkal ment. Követem, amit csinál, mert szerintem remek fickó, nagy tehetség, ráadásul fiatal és szórakoztató is” – mondta a kilencszeres világbajnok a Motorsport.com-nak.

„Jövőre, amikor már több időm lesz, szeretnék elmenni egy Forma–1-es versenyre. Ami pedig a közös indulást illeti, szerintem fantasztikus lenne, mert Lando pokolian gyors. Autókkal fogok menni, és ha ő is ott lesz, annak igazán örülnék, és biztosan élveznénk az egészet.”

Miközben Rossi jövő évi tervei tehát még nem bebetonozottak, az már biztos, hogy Norrist továbbra is az F1-ben láthatjuk majd a McLarennel, hiszen hosszabb távra kötelezte el magát az istállóhoz.

