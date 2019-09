Rossi cserére készül Norris-szal

Alexander Albon és Lando Norris is Valentino Rossi-lázban égett gyerekkorában, a két fiatal versenyző úgy nőtt fel, hogy legnagyobb ikonjának az olasz klasszist tartotta. Norris az elmúlt futamon odáig ment, hogy egyedi sisakfestésével és csizmája színeivel Rossira utalt, és a jelek szerint ez kölcsönösséget váltott ki a MotoGP legendás alakjából, aki szeretne sisakot cserélni a McLaren újoncával.

Rossit a Motorsport.com kérdezte a misanói hétvége első napján erről. "Nagyon boldog vagyok, nagyon büszke is, mert ez egy megtiszteltetés. Amikor a szezon elején megérkeztek az újoncok, akkor Albon és Norris is mondta, hogy nekem szurkolva nőttek fel, és ez egy nagyon jó érzés. Ez kitüntető érzés, különösen, hogy két ilyen versenyzőről van szó. Lando remekül szerepel, így még nagyobb volt a megtiszteltetés. Most azt tervezzük, hogy sisakot cserélünk a közeljövőben" - mondta Rossi.

Norris és Rossi természetesen már talált korábban is alkalmat arra, hogy találkozzanak, a MotoGP Brit Nagydíjon, amelyen Norris már jelezte, hogy Rossi maximálisan benne lenne egy cserében. "Ez egy remek alkalom volt, hogy a versenyt még érdekesebbé tegyük, és legyen valami, amire a pályán kívül is emlékezhetünk. És így volt egy kis találkozó is Valentinóval, akire mindig úgy emlékszem, mint gyerekkorom hőse" - mondta Norris a találkozóról. "Szóval ez sokkal inkább róla szólt."

"Ő egy nagyon jó fickó, nagyon fiatal, még csak 19 éves, de már most nagyon okos, és úgy nézem, hogy már most sokkal nagyobb a tapasztalata, mint az a korából adódik. Én az ő szurkolója vagyok" - emlékezett vissza a találkozóra Rossi, aki a hétvégén a San Marinó-i Nagydíjon javíthat, a nyári szünet előtt pocsék formában lévő olasz a legutóbbi versenyen már biztató formát mutatott, Misanóban pedig tovább javíthat a helyzetén. Norris ugyanakkor a szingapúri F1-es futamra készül, amelyre a jövő héten kerül sor.

