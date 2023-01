Rossi: a McLaren indycaros jelenléte növeli a pilóták F1-es reményeit

Rossi az idei szezonban csatlakozott az Arrow McLarenhez az amerikai szériában, de ő úgy gondolja, minden versenyző profitálhat majd abból, hogy az istálló az IndyCarban és a Forma–1-ben is jelen van.

„Mivel ebben a sorozatban is megvetették a lábukat, így közvetlenül tudják felmérni az emberek teljesítményét. Tudják, milyen autóban ülnek, tudják, hogy melyik futamon nyújtott valaki különlegeset, és tudni fogják az időmérős eredményeket is, mert aktívan részt vesznek benne” – nyilatkozta Rossi a RACER-nek.

„Sokkal nehezebb a helyzet, ha mondjuk te vagy a Sauber vagy az Alfa Romeo, akik figyelik az IndyCar futamait és versenyzőit, és nem igazán tudják, hogy az a szezon a pilóta elképesztő teljesítményének köszönhetően volt jó, vagy csak szerencséjük volt pár helyzetben, és ezért tudtak harcolni a bajnokságért? Ezeket nehezebb eldönteni, ha nem vagy részese a bajnokságnak.”

„Az tehát, hogy a McLarennek mindkét szériában van csapata, melyek nagyon szorosan kötődnek egymáshoz, egyértelműen segíteni fog összekapcsolni a hidat. Emellett pedig segíthet lehetőséget is biztosítani, még ha az nem is feltétlenül a szervezeten belülről érkezik.”

„Ha van valaki, aki valami nagyon különlegeset rak le az asztalra, aki mindannyiunkat legyőz; kicsi ez a világ, és a hírek gyorsan terjednek manapság.” Papíron ez tehát akár Rossinak is lehetőséget adhatna arra, hogy visszatérjen az F1-be, miután 2015-ben már szerepelt néhány versenyen a Marussia színeiben.

Ő azonban nem szeretne ismét Európában versenyezni. „Nem, az egyetlen vonzó része az volt, hogy talán kapok egy belépőt Austinra vagy Miamira! Őszintén szólva viszont ez a hajó nálam már elúszott. Elképesztően hálás vagyok a kapott lehetőségekért. Rengeteg kapcsolatot és élethosszig tartó barátságokat építettem fel ott, mindezt amerikaiként.”

„Rengeteg dolog van, amit el akarok érni az IndyCarban, és most erre fókuszálok. Emellett a sportautóknál is vannak még elérésre váró eredmények, és talán Le Mans-ba is visszatérhetek még. Most tehát erre figyelek.”

„Persze, ha érkezne egy lehetőség, hogy teszteljek egy autóval, akkor nyilván beugranék, mert még mindig hiszem, hogy az F1-es gépek minden mást leköröznek, és nagyon élvezném a vezetésüket. Aktívan azonban nem akarom ezt hajszolni, mert jelenleg más céljaim vannak” – zárta Rossi, aki Logan Sargeant idei debütálása előtt az utolsó amerikai pilóta volt az F1-ben.

