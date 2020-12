Ross Brawn tszerint Mick Schumacher debütálása apja tragédiájára emlékeztethet minket

Michael Schumacher, aki 2013. decemberében egy síbalesetben súlyos fejsérülést szenvedett, mind a hét világbajnoki címét Ross Brawn technikai igazgatósága alatt nyerte előbb a Benettonnál, majd a Ferrarinál.

Brawn az évek alatt közelről figyelte Mick Schumacher fejlődését és örömmel látta, hogy a 21 éves pilóta 2021-ben a Haasban bemutatkozhat, miután az F3 és az F2 bajnoki címét is megszerezte. Azonban azt fájlalja, hogy Michael „nem tud aktívan részt venni” fia karrierjében.

A Forma-1 podcastjének Brawn elmondta: „Természetesen nagyon izgalmas lesz, különösen, mivel jön Mick, aki miatt nagyon lelkes vagyok és akit nagyon kedvelek, ez mindenképpen jó lesz. Szerintem ez Michael tragédiájára emlékeztet minket.”

„Mennyire nagyszerű is lenne, ha Michael is részese lenne ennek a dolognak. Mármint, egyikünk sem tudja, Michael mennyit képes felfogni ebből az egészből. De ha aktívan részt vehetne benne – és reménykedjünk, hogy egyszer majd részt is vesz – az roppant különleges lenne.”

Brawn megjegyezte, hogy a Schumacher név nagy felelősséggel jár a fiatal számára: „Mick remek munkát végez ezen körülmények közepette, egy ilyen híres névvel. Ez ajtókat nyit neki, de nagy teherrel is jár. Az egész család imádnivaló azonban, és remélem, Mick sikeres lesz.”

Arra a kérdésre, hogy mikor találkozott a fiatalabb Schumacherrel, Brawn felidézte a napot Schumacherék kerpeni gokart-pályáján: „Éppen go-kartozott, de ki sem látszott a sisakból. Mármint, a sisak akkora volt, mint ő.”

„Három, vagy négyéves volt, valahol e körül, úgy nézett ki, mintha valamilyen rajzfilmből pattant volna elő, mintha egy önálló életre kelt sisak vezetett volna, szó szerint csak ezt lehetett látni belőle. Az apja go-kart pályáján történt, legalábbis akkor az övé volt, szerintem 16-17 éve.”

