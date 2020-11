Ross Brawn: ennek a Mercedesnek még mindig a Brawn GP adja a magját

A Mercedes újabb rekordot döntött a Forma-1-ben Imolában, ők szerezték a legtöbb konstruktőri bajnokságot egy huzamban, átadva a Ferrari 6 bajnoki címes rekordját a múltnak. Ross Brawn, a Ferrari legendás technikai igazgatója is megemlékezett az F1.com-on futó blogjában a rekorddöntésről.

„A Mercedesnek fantasztikus sorozata van 2014 óta, és most vasárnap egy olyan rekordot döntöttek meg, amelynek felállításában én is személyesen részt vettem a Ferrarinál.”

„Amikor ilyen eredményeket érsz el, tisztában vagy azzal, hogy majd egy napon azokat meg fogják dönteni. Az, hogy ezt egy olyan csapat tette, akiket jól ismerek, szorosan együtt dolgoztam velük, és rengeteg barátom van ott, csak még különlegesebbé teszi ezt.”

„A szervezet magját még mindig az a pár ember adja, akik a Brawn GP-n keresztül lettek ismertek. Mindent sikerüket megérdemlik, gratulálok Totónak, amiért ilyen nagyszerű vezető, a pilótáknak azért, ahogyan teljesítenek, és a Mercedesnek ahhoz, hogy ezt megálmodta.”

„A kihívás számukra most az, hogy tartsák ezt a teljesítményt a pénzügyi és sportszakmai, és technikai szabályváltozások között is. Nem kis változásokról beszélünk, amelyekben maximálisan meg van a potenciál arra, hogy megváltoztassák az erősorrendet.”

Ross Brawn külön „fejezetet” szentelt Lewis Hamiltonnak, aki szerinte ismét megmutatta, hogy miért is lett világbajnok már hat alkalommal.

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, second place Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG celebrates with the team the seventh constructors title Fotó készítője: Mercedes AMG

„A legnagyszerűbb világbajnokok olyan versenyeket is megnyernek, amelyeket nem is nyerhettek volna meg, vasárnap Imolában Lewis ezt demonstrálta. Valtteri balszerencsés volt a problémájával, de ott kell lenned, hogy ki tudd használni a hasonló eseteket.”

„Az első etap végén azok a fantasztikus körök ideális helyzetbe hozták Lewist. Igen, a virtuális biztonsági autó is a kezére játszott, de így is elvégezte a győzelemhez szükséges munkát. Így is jó esélye volt arra, hogy kijöjjön Valtteri elé, de ha nem, akkor izgalmas csata lett volna kettejük között, ahol Lewisnak friss gumija, és egy tökéletesen működő autója lett volna.”

„A Mercedesnek fontos döntést kellett hoznia, amikor Lewis arra kérte, ne cseréljék le még a kerekeit, amikor az élen találta magát üres pályával maga előtt. Ő pontosan meg tudta ítélni, mennyi van még a gumiban, ami nem teljesen egyértelmű a boxutca falán.”

„A Mercedes meg akarta verni Verstappent is, és Valtteri sérült autója is faktor volt, szóval szerintem a helyes döntést hozták meg, és hiába érezheti ezt megint igazságtalannak Valtteri, azzal a sérüléssel, ami jelentősen rontotta a tempóját, nem hiszem, hogy annyira rossz lenne a szájíze.”

