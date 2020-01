Rosenqvist szerint az IndyCar keményebb az F1-nél

Az IndyCar év újoncának megválasztott Felix Rosenqvist ismét azt nyilatkozta, hogy már nem érdekelt abban, hogy Forma-1-es karrierbe kezdjen, mindössze azért, mert meglátása szerint az amerikai sorozat „nehezebb” és nagyobb eséllyel lehet nyerni.

Rosenqvist is azon pilóták közé tartozik, akit mindenki a Forma-1-be várt a nevelőszériákban nyújtott teljesítménye alapján, de oda már valahogyan nem jutott el. Megnyerte a Formula Renault 2.0 ázsiai és skandináv szériáját, majd több évet is eltöltött a Formula-3 Európa bajnokságban, melynek bajnoka lett 2015-ben.

Azóta versenyzett a Formula-E-ben és a japán Super Formula bajnokságban is. Az IndyCarban a Chip Ginassi csapattal mutatkozott be, 2 pódiummal, és az év végi 6. helyével a pontversenyben pedig egyből letette a névjegyét, megnyerve az év újonca címet is.

„Jobban tetszik IndyCar az F1-nél, mert keményebb. Keményebb, és több fajta pályán is versenyzünk, akárki nyeri a bajnokságot, az majdhogynem tökéletes pilóta” – nyilatkozta Rosenqvist a Swedish Expressnek.

Bár sokan azt gondolnák, hogy minden pilóta álma a Forma-1-ben versenyezni, Rosenqvist kijelentette, hogy nem vonzza a száguldó cirkusz. „Forma-1? Nem, köszönöm, én nyerni szeretnék.” - tette hozzá.

„Nem akarok olyan helyen versenyezni, ahol nincs esélyed nyerni, és ha nem a legjobb csapatnál vagy az F1-ben, nem fogsz nyerni. Ha egy rossz F1-es csapatnál akartam volna vezetni, már megtettem volna, de nem akarok.”

