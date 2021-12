Rosberget meglepte, hogy a Red Bull nem hívta vissza Gaslyt

Gasly már egyszer megkapta a nagy lehetőséget, hiszen 2019-ben felkerült a Red Bullhoz, de aztán nem tudott jó teljesítményt nyújtani, így a nyári szünetet követően már mennie is kellett a csapattól, és érkezett a helyére Alex Albon.

Miután azonban a francia visszakerült a Toro Rossóhoz/AlphaTaurihoz, ismét kivirágzott, és többször is szenzációs teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, így sokakban felmerült 2021-ben, hogy Gaslynak talán ismét esélye lehet bekerülni Max Verstappen mellé.

Helmut Markóék viszont már az idény közepén megerősítették, hogy 2022-nek is Sergio Perezzel vágnak neki, így Gaslynak továbbra is marad a vezérpilóta szerepe a B-csapatnál. Rosberget ez pedig meg is lepte, és számára azt sugallja, hogy a Red Bull még mindig nem bízik teljes mértékben Gasly képességeiben.

„Pierre annyira jó, hogy még meglepő is, hogy nem vitték őt vissza az anyacsapathoz, a Red Bullhoz. Azt persze sosem lehet tudni, hogy miként teljesítene az ottani nyomás mellett. Ez a nagy kérdőjel még vele kapcsolatban, és ezért nem ültették vissza” – mondta a Sky F1-nek a német bajnok.

„Az AlphaTaurinál viszont fenomenális munkát végez.” Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy 110 pontot szerzett idén, és rendszeresen fel tudta venni a küzdelmet a Ferrarival és a McLarennel is, az időmérőkön pedig sokszor alkotott kiemelkedőt.

Hogy ennek ellenére mégsem került igazán szóba a visszahívása a Red Bullnál, az talán Perez versenyteljesítményének is köszönhető, hiszen amikor a mexikói elkapja a fonalat, akkor képes beleszólni legalább a dobogós helyek kérdésébe, és többször is tudott segíteni Verstappennek a bajnoki harcban.

