Rosberg: Vettel még mindig sokat adhat a társadalomnak

A négyszeres bajnok július végén jelentette be, hogy visszavonul a Forma–1-ből. Az okok között szerepelt természetesen a családja, de arról is beszélt, hogy a versenyzői karrierjét már nehezen tudja összeegyeztetni a környezetvédelmi törekvéseivel, hiszen pilótaként rengeteget utazik a világban, közvetett módon pedig sok üzemanyagot éget.

Ennek kapcsán pedig sokan képmutatónak is tartották őt, ő maga viszont máshogy látja ezt a témát. „Ez nem erről szól. Inkább arról, hogy tudom, többet is tehetnénk, többet is kell tennünk a jövőnk érdekében. Nem az efféle vádak miatt hagyom abba, de egyre többet gondolok a világunkra, és szeretném, ha a fiatalok, mint a gyerekeim is, élvezhetnék ugyanazt a szabadságot, amit anno én élvezhettem.”

Az viszont, ahogyan Vettel beszél és tesz is a környezeti kérdésekben, mindenképpen tiszteletet parancsoló, mondja Rosberg: „Én arra számítottam, hogy ezt nem lehet hiteles módon átadni az embereknek. Sebastian azonban a legmélyebb meggyőződéssel teszi mindezt” – véli 2016 bajnoka, aki egyébként maga is fontosnak tartja a zöldebbé válást.

„A motorsportban alapvetően benne van ez a konfliktus. Egyfelől Seb maga is érzelmileg kötődött a környezet támogatásához sok különböző kezdeményezéssel. Másfelől viszont ő maga is hozzájárult a klímaváltozáshoz az utazásokkal és az üzemanyag égetésével.”

„Kár azonban, hogy a vezetés iránti szenvedélye még nem nyilvánul meg klímasemleges módon. Szerintem megsüvegelendő, hogy ennyire határozottan kiáll a jó ügyért, és mindez hitelesen is jön át a részéről.”

Rosberg ezért is véli úgy, hogy Vettelnek folytatnia kell a megkezdett utat, főleg most, hogy már nem lesz az F1-es mezőny tagja. „Még mindig sok van benne, még mindig sokat adhat. Biztos vagyok abban, hogy pozitív módon fog majd hozzájárulni a társadalomhoz.”

„Fontos ez, mert sportolóként lehetőségünk van számos embert elérni, és példaképek is lehetünk. Ez pedig ugyanúgy igaz rám és Sebre is, miután már nem vagyunk tagjai az F1 mezőnyének.”

„Az emberek továbbra is követik, hogy mit csinálunk, ezt pedig előnnyé kell kovácsolnunk a közösség érdekében. Az is tetszik, amit Lewis csinál, még ha olykor kissé ellentmondásos is. Mindannyian ugyanazon az úton vagyunk, ez pedig csodálatos.”

