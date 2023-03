Rosberg Verstappenről: Lehetne kicsit hálásabb is

Max Verstappen kivételes tehetség a Forma-1-ben, ugyanakkor nehezen viseli, ha valami nem úgy alakul, mint ahogy ő azt tervezte. Szaúd-Arábiában a szombati időmérő edzésen technikai gondjai adódtak, emiatt végül csak a 15. helyről várhatta a vasárnapi futamot.

Ezt követően szép felzárkózást mutatott be, ám nem érte be ennyivel, és láthatóan frusztrálta a dolog, hogy nem sikerült levadásznia a csapattársát. Látványos volt Jos Verstappen testbeszéde is, aki az ünneplő Perez mellett kifejezéstelen arccal próbálta ignorálni az ünneplő mexikóit.

Nico Rosberg, a Mercedes egykori világbajnok szerint Max Verstappen viselkedhetne kicsit szebben is, tekintve, hogy a csapata elképesztő munkát végez hétről hétre.

„Nem jó ezt látni” – elemezte Rosberg a hétvégén látottakat. „Azt is elmondták nekünk, hogy kihagyta a [szombati] csapatmegbeszélést. Nem hiszem, hogy ez jó hozzáállás vagy mentalitás a szezon ilyen korai szakaszában, amikor a csapat olyan briliáns munkát végzett és olyan keményen dolgozott. Szerintem lehetne hálásabb is.”

