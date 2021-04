Rosberg: „Verstappen a favorit Imolában”

Lewis Hamilton vagy Max Verstappen? A 2021-es szezon előtt szinte mindenki ezt a csatát várta a legjobban, csak az volt kérdéses, hogy egyáltalán sor kerülhet-e rá. A bahreini idénynyitón kiderült, hogy igen, és már kaptunk is egy kis ízelítőt a párharcból.

A Red Bull ugyanis látszólag feljött a Mercedesre tempóban, vagy még talán le is hagyta a németeket, ami az összteljesítményt illeti. A csillagosok ráadásul még nem értik teljesen az idei autójukat, és saját véleményük szerint is lemaradásban vannak.

Hamiltonnak ugyan sikerült behúznia az Bahreini Nagydíjat, de a végeredmény alakulhatott volna teljesen másképpen is. Nico Rosberg, a Hamiltont legutóbb legyőzni tudó versenyző azonban most amondó, hogy Imolában Verstappennél lehet az előny.

Még több F1 hír: Villeneuve szerint Alonso már nem lesz Indy500-győztes

„A Red Bullé a leggyorsabb autó jelenleg, ettől pedig minden még érdekesebb lesz. Most az lesz a kérdés, hogy Hamilton és a Mercedes hogyan tudja összefoltozni a meglévő különbséget. Ezért is gondolom úgy, hogy Verstappennél lesznek a legjobb ütőkártyák Imolában” – nyilatkozta Rosberg a német Skynak.

„Még mi is, akik csak kívülről kommentáljuk az eseményeket, izgatottak vagyunk a párharc miatt, mert nem igazán lehet tudni, hogy ki szerezheti meg a dobogó legfelső fokát. Akár még a csapattársak, Valtteri Bottas és Sergio Perez is beleszólhatnak a dolgokba, mert mindketten nagyon gyorsak, a finn pedig többször is szerzett már pole-t. Már várom a futamot.”

Ugyan a Mercedesnek most meg kell oldania az autó hátsó részénél jelentkező gondokat, a Red Bullnak viszont kegyetlenül ki kell használnia minden lehetőséget, főként szombattól kezdve, hiszen Imolában egyáltalán nem könnyű előzni, így az időmérő még fontosabb szerepet játszik majd a vasárnapi verseny végkimenetelében.

Wolff nem hitt a szemének, amikor először lépett be a Mercedeshez