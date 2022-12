Rosberg: Totót leszámítva nincs igazi barátom a Mercedesnél

Rosberg és Lewis Hamilton ádáz küzdelmet vívott egymással a Mercedesnél 2014 és 2016 között. A britnek sikerült világbajnokká válnia az első két idényben, miközben Rosberg 2016-ban visszavágott neki, majd pár nappal később bejelentette visszavonulását.

Hamilton ezzel szemben még 37 évesen, hét világbajnoki címmel a háta mögött is ott van a mezőnyben, és nemsokára vélhetően meg is hosszabbítja együttműködését a csillagosokkal. Most már hat év telt el, mióta a gyerekkori barátokból lett kemény riválisok márkatársak voltak, Rosberg pedig az olasz La Gazzetta dello Sportnak beszélt arról, milyen a viszonya egykori csapatával.

„Hamilton? Ő továbbra is az egyik legjobb, az életkor nem befolyásolja őt. Ő és a Mercedes nagyszerű dolgot értek el azzal, hogy ismét versenyképessé tudtak válni. Szerintem jövőre ők lesznek a Red Bull fő ellenfelei, főleg a szezon második felében.”

Az egyszeres bajnok ezek után áttért arra, hogy miért nincsenek barátai a Mercedesnél: „Totóval találkozom alkalomadtán. Beszélek vele telefonon. Valójában viszont nincsenek igazi barátaim.”

„Ez amiatt van, mert karrierem legfontosabb szakaszában abban a furcsa helyzetben voltam, hogy az egész csapatnak semlegesnek kellett lennie velem és Lewisszal. Érdekes környezet volt, mert tudtuk, hogy a legfőbb riválisod a garázs másik oldalán van.”

„A csapatszellem megvolt, de nem lehetett túlreagálni semmit, így pedig nehéz volt kapcsolatokat építeni. Verstappennek vélhetően könnyebb dolga van, mert gondolom, hogy a csapaton belül mindenki őt tartja az első számúnak, így pedig a hangulat is oldottabb.”

Hogy erről mit gondolna Sergio Perez, azt nem tudjuk, de Rosberg, aki egyébként újabban tévés szakértőként is dolgozik a Sky-nál és egyéb, német nyelvű csatornáknál, az idei szezonban nem volt jelen a paddockban, mert csak azok léphettek be oda, akik megkapták a koronavírus elleni oltást.

Ez a korlátozás azonban jövőre enyhülni fog, így vélhetően őt is viszontláthatjuk majd néhány versenyen.

