Rosberg: Talán majd 10-20 év múlva mesélek majd a 2014-es Bahreini Nagydíjról

Nico Rosberg a 2014-es Bahreini Nagydíjon óriási csatát vívott akkori csapattársával, Lewis Hamiltonnal, a futamot pedig végül a brit tudta megnyerni. Többek között ezt a versenyt és a Hamiltonnal való kapcsolatát idézte fel Rosberg az F1 Unscripted adásában, amelyben David Coulthard volt a műsor házigazdája.

Rosberg elmondta, hogy egyelőre csak annyit mond, hogy rengeteg politika folyt a színfalak mögött, de talán 10-20 év múlva több információt is meg fog osztani erről.

„2013-ban még minden sokkal könnyebb volt, mert akkor még csak futamgyőzelmekért harcoltunk, jól kijöttünk egymással, jól kezdődött minden. Aztán 2014-ben, amikor már futamgyőzelmekért és a bajnoki címért is harcoltunk, rájöttünk, hogy nagyon sok minden forog kockán. Ez az álmod, mindketten arról álmodtunk, hogy bajnokok leszünk a Mercedesszel.”

„Aztán a kapcsolatunk lépésről lépésre elkezdett romlani. Először 2014-ben, Bahreinben kezdtek felgyűlni a dolgok, és még mindig rengeteg sztori van, ami még nem látott napvilágot arról a hétvégéről.”

„Talán 10-20 éven belül majd beszélni fogunk ezekről a történetekről, mert rengeteg minden történt a színfalak mögött, rengeteg politika és megbeszélés.” – mondta Rosberg.

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 with team mate Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 in the post

Fotó készítője: XPB Images