Rosberg szívesen látná Vettelt az Extreme E-ben

Rosberg saját csapattal indul az új Extreme E-sorozatban, amely az FIA által is jóváhagyott tereprali-bajnokság, ahol teljesen elektromos SUV-ket használnak a világ olyan tájain, amelyeket valamilyen módon komolyan érintett a klímaváltozás.

Rosberg egyike azon három F1-es világbajnoknak, akik szerepet vállalnak a szériában, hiszen Lewis Hamilton és Jenson Button is saját csapattal van jelen, az utóbbi pilóta ráadásul maga is versenyez.

2016 F1-es világbajnoka most azt szeretné, ha Vettel is csatlakozna hozzájuk. Az Aston Martin versenyzőjének például nemrég sikerült meggyőznie a bahreini szervezőket, hogy a futam előtt a pálya felett elrepülő utasszállító bioüzemanyagot használjon. Emellett a BWT-vel is partneri szerződést kötött, és igyekszik odafigyelni a környezet tisztaságára.

„Talán valahogy sikerül majd idehozni őt. Jó látni, hogy Sebastian is a nyomomban jár a fenntarthatóság problémáját illetően, mert hatalmas rajongótábora van, és emiatt sok emberre tud hatni pozitív módon” – nyilatkozta Rosberg az F1-Insider.com-nak.

„Mindig jó, amikor több sportoló is csatlakozik és foglalkozik a téma előremozdításával.” Hamiltonnal ellentétben az egykori nagy ellenfél nem versenyez másik sorozatban, így akár a saját csapatánál is indulhatna az Extreme E futamain.

Neki azonban nincsenek ilyen céljai, mivel nagyon is boldog azzal, hogy csapatfőnök lehet. „Egyáltalán nem hiányzik. Jelenleg nagyon boldog vagyok a vezető szerepben. Sok adrenalinnal is jár. A finanszírozás is komoly kihívás, mivel egy saját istálló működtetése évi többmillióba kerül évente.”

Az F1-ben hosszú évekig Toto Wolff volt a csapatfőnöke, és Rosberg már látja, hogy bizonyos dolgokat ellesett korábbi osztrák felettesétől. „A teszt alatt volt egy fontos szponzorvacsoránk, és azt akartam, hogy a pilóták is legyenek ott.”

„A vacsora alatt aztán arra figyeltem fel, hogy mondtam nekik, hogy most már fáradtak, ezért nyugodtan elmehetnek. Toto is mindig is ezt csinálta velem. Vicces, hogy most én is itt tartok. Ugyanakkor csodás is.”

