Rosberg szerint Vettel kijelentését a Ferrariról óvatosan kell kezelni

Sebastian Vettel ügyében mára sokak számára tiszták a szemben álló oldalak: egyrészt ott van a Ferrari, akik mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül útnak eresztik négyszeres világbajnokukat, másrészt ott van Vettel, akit a csapat kész tények elé állított. Főleg Mattia Binottót éri sok kritika, amiért utólag arról beszélt, hogy közös megegyezéssel történt a dolog.

Nico Rosberg szerint azonban nem ilyen egyszerű a helyzet: „Óvatos lennék azzal, amit Vettel csütörtökön mondott, mert senki sem tudja a hátteret.” – mondta az exvilágbajnok az RTL-nek. – „Egyszerűen nem értem, hogy miért ne kellene a Ferrarinak egy négyszeres világbajnok, aki ma is az egyik legjobb versenyzőjük.”

Rosberg szerint egyértelműen valami más ok lehet a háttérben, de maga se tudja megmondani, mi. Amit szintén nem tud még senki, hogy Vettel marad-e a Forma-1-ben? Rosberg szerint igen: „Úgy gondolom, maradni fog, még jó pár lehetősége van.”

Addig azonban a németnek még ezt az évet is be kell fejeznie a Ferrarival. Rosberg meg van győződve arról, hogy a búcsú ellenére Vettel mindent megtesz majd, hogy jól teljesítsen és megverje csapattársát, Charles Leclerct: „Jó munkát végzett a Ferrarinál, sajnos bajnok nem tudott lenni, de így is rengeteg sikere volt és ezt egy remek évvel akarja majd megkoronázni.”

