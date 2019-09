Rosberg szerint lassan eljön az idő arra, hogy Vettel másodszámú legyen

Charles Leclerc a fiatalkora és a tapasztalata ellenére igencsak feladja a leckét a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelnek, és idén messze több alkalommal volt esélyesebb a győzelemre a monacói. Leclerc vétett pár hibát és nem mindig volt szerencséje, melyek nélkül sokkal több pontja lehetne a csapattársánál.

Időközben Leclerc már az időmérő edzésen is gyorsabb, mint Vettel, amit a Belga Nagydíjon is bizonyított. Charles egészen lenyűgöző volt a Q3-ban és hatalmas verést mért Sebastianra, aki majdnem a második helyét is elvesztette Lewis Hamiltonnal szemben. A legkisebb túlzással sem lehet azt mondani, hogy Leclerc ezen a területen ne lenne legalább azon a szinten, mint Vettel, akinek az elmúlt években visszaesett a teljesítménye.

Nico Rosberg, aki 2016-ban lett bajnok Hamilton csapatársaként, a YouTube-on is nagy népszerűségnek örvend. A legutóbbi értékelőjében pedig elmondta, hogy hamarosan Leclercnek kellene lennie az első számúnak és nem Vettelnek, aki azonban még mindig Mattia Binotto csapatfőnök bizalmát élvezi.

„Ez a küzdelem igazán nehéz Vettel számára. Első számúnak kell lennie, de Leclerc beleszól ebbe. Lassan eljön az idő, amikor Leclercnek kell viselnie az egyes számot, míg Vettelnek a kettest. A versenyen Vettel azonban még mindig gyorsabb, mint Leclerc, csak maga a kvalifikáció igen nehézzé teszi számára a helyzetet.”

„Leclercen biztosan lesz némi nyomást, mert néhány versenyen annyira közel volt az első győzelméhez, de nem volt szerencséje, vagy saját magát akadályozta meg ebben. Mindig azt mondják, hogy az első győzelem felszabadít, amivel a nyomás is megváltozik. Az első győzelem hatalmas lépést jelent, mert tudod, hogy képes vagy rá, első tudsz lenni a Forma-1-ben.”

Polesitter Charles Leclerc, Ferrari in the press conference Fotó készítője: Erik Junius

„Szóval ez egy nagyon fontos mérföldkő számára, de jelenleg lehetnek kétségei a fejében, hogy meg tudja-e szerezni az első győzelmét.” - tette hozzá Rosberg a monacóiról, aki Bahreinben, Bakuban, Ausztriában és Németországban is győzhetett volna. A legújabb lehetősége erre pedig a mai Belga Nagydíj lesz az élről rajtolván.

Nico abban is biztos, hogy a Mercedes tervezése ideálisabb, versenyképesebb, miközben a Ferrari egy rossz koncepciót választott az idei évre: „A Ferrari egy hibás koncepciót választott. A koncepciót úgy kell megtervezni, hogy az illeszkedjen az átlagos versenypályákhoz, mint például Hockenheim. A legtöbb pálya ilyen a naptárban, majd vannak a kívülálló helyszínek Monacóval és Magyarországgal, ahol sok leszorítóerőre van szükséged, míg Monzában és Spában ennek az ellenkezőjét láthatjuk.”

„Szóval ez egy rossz koncepció a részükről, és nincs elegendő leszorítóerejük. Maga az autó hihetetlen gyors az egyenesekben, de a kanyarokban és a fékezéseknél hiányzik a leszorítóerő. Ez jelenti a nagy problémát és emiatt működik olyan jól az autójuk Spában.”

„Most megpróbálnak több leszorítóerőt generálni az autóval, de mivel az alapok rosszak, ez hónapokba telik. Láthatjuk, hogy az első szárny is sokkal laposabb, mint a Mercedesé, ami pedig a kanyarokban alulkormányzottsághoz vezet, és egy ilyen koncepció mindig lassú. Ezt pedig egy ellentétes beállítással próbálják ellensúlyozni, de aerodinamikailag megölik az autó hátulját, ami ezután instabillá válik. Spában pedig semmi sincs rosszabb egy instabil autónál. Leclerc azonban boldogul ezzel, mert egyszerűen abban jobban érzi magát. A futamon viszont Vettel ismét topformában lesz.”

