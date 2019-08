Rosberg szerint Verstappen a legjobb pilóta jelenleg a mezőnyben

Nico Rosberg Youtube-vlogja továbbra is pörög, lassan 600 ezer feliratkozónak ontja a kontentet 2016 világbajnoka, és természetesen az esős és kaotikus Német Nagydíjról is beszámolt. Az egyik legérdekesebb aspektusa a futamnak szerinte az volt, hogy mit fog tudni kezdeni Valtteri Bottas, akinek jövője ezen, és a Magyar Nagydíjon dőlhet el Toto Wolff szerint. A történteket tudjuk, Rosberg pedig, aki fedél alatt fagyizgatva nézte végig a futamot, úgy érzi, hogy ezzel le is oltották a villanyt a Mercedesnél a finn pilótának, de a másik versenyzőjük teljesítményével is kritikus volt:

„Valtteri most tette a falba az autót, hihetetlen. Épp, hogy tíz centivel vette szélesre a kanyart, szinte csak megnyalta a festést, és bumm, bent is volt a falban. Könnyen lehet, hogy ezzel a jövő évi ülését is elvesztette, hatalmas nyomás van rajta ezen a két versenyen, gondja volt a versenytempójával az intereken, mondjuk alapból gond van a versenytempójával. Lewis pedig... Borzalmas futama volt, kétszer is hibázott egy versenyen, szerintem ilyen nem is fordult elő vele még.”

A németek volt világbajnoka szerint a mai napon Verstappen volt a legjobb pilóta a pályán, és szerinte egy Mercedesben neki lenne a legnagyobb esélye a vb-címre:

„Úgy gondolom, Max lenne ma az élen, hogyha egy Mercedesben ülne. A rajtot elrontotta, de utána ő, és Lewis voltak a leggyorsabbak az intereken, ezért tudta nyomás alatt tartani Bottast. Jó, neki is volt egy megpördülése, de az akkor volt, amikor mindenki feltette a slickeket a szemerkélő esőben, iszonyatosan trükkös dolog, a legnehezebb, amivel F1-autóban dolgom volt.”

„Sosem tudni, mi a következő, kanyarról-kanyarra változik a helyzet, és ezért óriási tiszteletem mindenkinek, aki ma kint volt a pályán. Verstappen mindent jól csinált, és teljesen megérdemelte a győzelmet. Csak 22 pont a lemaradása Bottas mögött! Ráadásul a Ferrarik előtt van, akiknek azért jobb az autója, mint az övé. Meg kell hagyni, remek munkát végez, és a szezon felénél csak 61 pont a lemaradása Lewishoz képest.”

