Rosberg szerint Hamiltonnak csak hajszállal volt jobb szezonja Verstappennél

Nico Rosberg youtube-csatornáján vezetett blogjában lelkesen értékelte az interlagosi történteket, a világbajnok német szerint a szezon végére a top3 csapatai beérték egymást, és ez okozott katarzist az amúgy is mindig komoly izgalmakat ígérő brazil futamon. Rosberg szerint Max Verstappen, a Red Bull és a Honda kitett magáért, és míg a japán motorgyártó kezdi utolérni a legjobbakat, a holland szerinte csak hajszállal teljesített gyengébb szezont a már világbajnok Lewis Hamiltonnál.

"Nagyon izgalmas futam volt, és miért? Mert a Mercedes, Ferrari, Red Bull ugyanazt a tempót hozta, iszonyú jó volt látni a versenyt, és nem lehetett tudni, hogy mi fog történni, persze Brazíliában sosem lehet tudni" - kezdte a hétvégi futam értékelését Rosberg. "Max Verstappennek kiváló hétvégéje volt, hihetetlen volt a pole pozíciót érő köre, és persze a verseny is, ahol kétszer is megelőzte Lewist, és hozta Lewis versenysebességét is, az valami fantasztikus."

"Kétszer is simán megelőzte Lewist, akit a legnehezebb megelőzni. Először egy normál versenyhelyzetben, amiben nagyon agresszív volt, az elképesztő volt, és másodszor az újraindulás után, amikor Lewis nem végzett valami jó munkát, de tény, hogy közepeseken volt, és úgy nehezebb" - mondta Rosberg, aki így értékelte a holland és a brit egész szezonban nyújtott teljesítményét.

"Verstappen talán a második, de csak egy kicsivel van Lewis mögött, de nagyon szoros volt a két srác között" - mondta a német, aki kiemelte a hétvégén történtek kapcsán a Honda teljesítményét is. "Az egyenesekben nagyon gyorsak voltak, és láttuk a végén Gasly és Hamilton csatájánál, hogy a Honda milyen jól működött, talán jobban is, mint a Mercedes."

A Hamilton-Albon összecsapásban Rosberg a thait sem látta vétlennek. "Nem tudom, hogy büntetést érdemelt-e az eset, mert nem csak Hamilton hibája. Albon nyitva hagyta az ajtót, és ok, lehet, hogy nem látta, hogy jön, de ez nem kifogás" - vélekedett Rosberg az ütközésről, ami miatt a már világbajnok britet megbüntették, és így a harmadikról a hetedik helyre csúszott vissza.