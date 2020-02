Rosberg szerint Hamilton sikerei egyre nagyobbá teszik a 2016-os bajnoki győzelmét a rekorder ellen

Lewis Hamilton már a hetedik világbajnoki címére tör a Forma-1-ben. Ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan beállíthatja Michael Schumacher rekordját, ami sokáig megdönthetetlennek tűnt. Nico Rosberg pedig ugyanazon autó volánja mögött győzte le Hamiltont.

Rosberg azonban azonnal visszavonult, így a csúcson hagyta abban. Érdekes lett volna látni, hogy mire mennek egymással 2017-ben, a visszavágó évében. A viszony közöttük akkor már messze nem volt jó, ami károsan hathatott a Mercedes munkájára.

Ha ezt vesszük alapul, akkor a németeknek jól jött Rosberg furcsa és hirtelen döntése, de ez Hamiltonra is igaz lehet, mert Valtteri Bottas személyében sokkal kisebb lehet rajta a nyomás, mint amikor az egykori gokartos riválisa és barátja volt a csapattársa.

„Minél többet nyer, annál jelentősebb az a tény, hogy ugyanazon autó volánja mögött előtte sikerült lennem. Az új versenyek és a bajnoki címek elnyerésével Lewis nemcsak magának, hanem nekem is dolgozik. Minél több sikert ér el, annál inkább értékelik a 2016-os teljesítményemet.” - mondta Rosberg a francia AutoHebdo lapnak adott interjújában.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07 Hybrid, 1st Position, celebrates as he jumps from his car in Parc Ferme

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images