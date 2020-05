Rosberg szerint Hamilton nem érti a szimulátorversenyzés előnyeit

A Forma-1-es pilóták utoljára a februári barcelonai teszteken ülhettek versenyautóban, mivel az Ausztrál Nagydíjat lefújták, azóta pedig számos nagydíjat elhalasztottak/töröltek, és jelen állás szerint júliusban, az Osztrák Nagydíjjal térhet vissza a Forma-1.

2016 világbajnoka, Nico Rosberg a német RTL-nek beszélt arról, hogy szerinte mennyire nehéz lesz a pilótáknak visszatérniük a versenyzésbe, és nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. A német azt gondolja, hogy hiába próbálja mindenki ebben az időszakban is fitten tartani magát, az edzőteremben nem tudják szimulálni azt, hogy milyen hatások érik a versenyzőket az autókban.

„Manapság elképesztően gyorsak az autók. Komoly problémájuk lesznek a versenyzőknek a nyakizmaikkal, amikor újraindul a versenyzés. Ez egészen biztos. Viszont számunkra ez csak még izgalmasabbá fogja tenni a sportot, hiszen a pilóták fizikailag a határon lesznek.”

„A másik kihívás szerintem az lesz, hogy a versenyzők elfejtenek tökéletesen vezetni. Csak képzeljük el, mi lenne, ha Roger Federer öt hónapon keresztül nem menne edzeni a teniszpályára! Ebben az esetben egyértelmű, hogy messze lenne a csúcsteljesítményétől. És ez lesz a helyzet a versenyzőkkel is.”

És bár a szimulátorversenyzés nem tudja helyettesíteni a valódi versenyzést, Rosberg úgy gondolja, hogy a szimulátorversenyzés így is segíthet a pilótáknak, hogy ne veszítsék el a finommotoros képességeiket.

„Biztos vagyok benne, hogy Sebastian is ezért ugrotta át hirtelen az árnyékát, és kezdett el versenyezni a virtuális valóságban. Látta, hogy a riválisai naponta órákon keresztül versenyeznek, és veszélyesnek látta ezt magára nézve, ezért kezdett el ő is szimulátoron versenyezni.” – mondta Rosberg.

Vettel nemrégiben a The Race által szervezett legendák versenyén mutatkozott be az online versenyeken, Lewis Hamilton viszont egyelőre nem kezdett el a társaival versenyezni az online térben.

„Nem hiszem, hogy Lewis szimulátorozna, pedig meg vagyok győződve arról, hogy segítené őt, ha ezt tenné. Nem vagyok biztos abban, hogy megérti, hogyan épül most le a teste a precizitás-érzés és a vezetési képességek kapcsán.”

„Amikor még versenyeztem, három hónapig tartott a téli szünet. És amikor a szünet után visszaültem az autóba, mindent sokkal gyorsabbnak éreztem. Többé nem volt meg bennem a kapacitás, teljesen elárasztott ez az élmény. Néhány napra szükségem volt ahhoz, hogy teljesen visszaálljak.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebrates on the grid after securing pole position

Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images