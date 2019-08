Rosberg szerint az már durva, hogy a Ferrari nyíltan kritizálja Vettelt

A Ferrari hátránya jelentős a Mercedesszel szemben, akárcsak a Red Bull esetében, de az osztrákok ismét jobb helyzetben vannak, mint az olaszok, mivel Sebastian Vettel és Charles Leclerc két különböző technikai hiba miatt a 20. és a 10. helyről fognak rajtolni. Ezen problémák nélkül akár az első sor is elérhető lehetett volna számukra, különösen a monacóinak. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elmondta, nem igazán érti, hogy hogyan történhetett meg ez velük, mivel soha ezelőtt nem volt ilyen gondjuk az autóval.

Vettel ráadásul a hazai közönsége előtt fog indulni a rajtrács végéről, és egy olyan pályán teheti ezt meg, ahol az előzés nem könnyű. Egyedül az időjárásban és az esőben bízhat a négyszeres világbajnok, ami káoszt eredményezhet, de abban az esetben sem lenne garancia arra, hogy a győzelemért harcolhatna. Igaz, tavaly Lewis Hamilton szintén egy technikai gond miatt került nehéz helyzetbe az időmérőn, ám vasárnap nyerni tudott, míg a német riválisa a falban állt meg egy biztosnak tűnt győzelem helyett.

A Ferrari csapatfőnöke nemrég a német sajtónak elmondta, hogy a Német Nagydíj előtt leült beszélgetni Vettellel, akinek elmondta, többet várnak tőle. Nico Rosberg, aki 2016-ban nyerte meg a bajnokságot és jelenleg a német RTL, valamint a Sky Sports szakértője, igencsak meglepődve tapasztalta azt, hogy Binotto a nyilvánosság előtt kritizálta Vettelt.

„Kicsit csodálkoznom kell a Ferrari miatt, miután még Mattia Binotto is kritizálta Vettel vezetési stílusát, és azt mondta, hogy egyszerűen túlvezeti az autót. Ez durva!” - fogalmazott Nico Rosberg, akiről időről időre azt pletykálják, hogy visszatérhet, de a német mindig tagadja ezeket a pletykákat, és elmondása szerint teljesen lezárta a motorsportos karrierjét.

„Leclerc jelenleg egyszerűen csak jobban kedveli az autóját, míg Vettel küzd azzal. Elsősorban hátul küszködik, és ezt soha nem szerette a karrierje során. A Ferrari nem tud egy olyan autót biztosítani neki, ami kényelmes lenne számára, így ez egy igen nehéz helyzet.” - tette hozzá Rosberg, aki azt is tudja, hogy milyen nyomás alatt versenyeznek a top-csapatok versenyzői.

„Mind a három top-csapatnak van egy versenyzője, aki valóban hatalmas nyomás alatt van, és ez kemény. Tudom, hogy ez milyen érzés, mert hasonló helyzetekben voltam a pályafutásom ideje alatt.” - folytatta Rosberg, aki a PA kérdésére úgy fogalmazott, hogy szerinte Vettel nem igazán élvezi az életet a Ferrarinál.

„Sebastiannak egy igen kemény szezonja van. Amikor úgy kezded meg az évet, hogy a világbajnoki címben reménykedsz, majd a dolgok végül rosszul mennek, akkor az nagyon nehéz. A Ferrari versenyzőjeként mérhetetlenül nagy nyomás van rajtad. Egész Olaszország ott van a hátadon, és így nehéz élvezni a dolgokat.”

„A Forma-1 mindenre hatással van, az egész családodra. Emiatt is annyira intenzív. A szenvedés és az öröm még az otthonodban is jelen van emiatt, és az soha nem ér véget. Most már Leclerc is óriási nyomást gyakorol, egy fiatal srác, aki remekül vezet. Közben Verstappen mindkét Ferrari-versenyzőt megelőzi a bajnokságban. El tudjuk ezt hinni? Tudjuk, hogy Seb egyike a legjobboknak, és remélem, hogy megtalálja majd a helyes utat, mert most már szüksége van rá.”

