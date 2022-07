Rosberg szerint a Mercedesnél most nagy a fejvakarás a fejlesztések miatt

Az előző versenyhétvége megkezdése előtt egyesek akár potenciális futamgyőztesként is tekintettek a csillagos autókra, a W13-as viszont az időmérőn, de már pénteken is messzebb volt a vártnál a többiektől.

Pedig még kisebb fejlesztések is érkeztek rá, melyektől Toto Wolffék további javulást vártak. Egyelőre azonban úgy tűnik, ezek nem feltétlenül váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A kvalifikáción egy ponton úgy tűnt, talán a Q3 is nehezen lesz meg nekik, de végül azért a negyedik és hatodik helyen zárták a napot a pilótáik, a versenytempójuk viszont továbbra is jobbnak tűnik, ezt támasztja alá a vasárnapi futam eredménye is.

Rosberg úgy érzi, a Mercedes most egyáltalán nem lesz boldog, látva, hogy milyen teljesítményre voltak képesek. „Úgy tűnik, elég nagy kihívással szembesültek. Amikor már azt gondolják, hogy most tényleg felzárkózhatnak a Ferrarira és Red Bullra, akkor mindig jön egy visszaesés.”

„Valószínűleg azt gondolták, hogy szorosabb lesz, de a valóságban hat-hét-nyolc tizeddel vannak lemaradva, ami sok. Ez tehát nyugtalanító lehet számukra, mert a fejlesztések látszólag nem azt hozzák, amit reméltek.”

A német magyarázata alapján talán az lehet a gond, hogy a szélcsatornában tapasztalt adatokat a pályán már nem tudják hozni, emiatt pedig most folyhat a „fejvakarás” a csapatnál. „Talán korrelációs problémáik vannak, ez pedig biztosan fejvakarásra készteti őket, mert a módosítások nem hozzák az elvárt teljesítményt.”

Lewis Hamilton az időmérőt követően tisztázta, hogy aprócska fejlesztésekről van szó csupán, melyektől amúgy sem vártak többet egy tizednél, de ettől még ő sem érti, miért vannak egy másodperccel lemaradva az elejétől.

