Rosberg: Schumacher piszkos játékot űzött velem, és Lewis ellen pont erre volt szükségem

Rosberg három éven át volt Michael Schumacher csapattársa a Mercedesnél, majd jött Lewis Hamilton, aki több alkalommal is erősebbnek bizonyult a németnél. 2016-ban aztán Rosberg megnyerte a világbajnoki címet, majd még abban az évben váratlanul vissza is vonult, amely lépés előtt sokan értetlenül álltak. A Mercedes sokáig második számúként kezelt versenyzője legújabb podcastjében Daniel Ricciardóval beszélgetett, akinek elárulta, a győzelmet a Michael Schumacher mellett eltöltött éveknek köszönhette.

„Három éven át voltam Michael Schumacher csapattársa, akit akár úgy is hívhatnánk, hogy ’Mister Elmejátékos’. Neki nem is igazán kellett gondolkodnia ezeken a dolgokon, teljesen természetes volt számára az, hogy semmibe nézett, egy igazi harcos volt, aki mellett nagyon sokat tanultam. A küzdőszelleme egészen lenyűgöző volt, de az is igaz, hogy reggeltől-estig egyetlen pillanatot sem hagyott ki, hogy ne másszon a fejembe és ne tegye tönkre az önbizalmam teljesen.”

„Nagyon sok példa van, amit felhozhatnék, de nézzük például a monacói időmérőn történteket. Mindössze egyetlen mellékhelyiség volt a bokszban, és ő azt természetesen elfoglalta. Tíz perccel az időmérő kezdete előtt lementem és kopogtam az ajtón, mert tudtam, hogy mindössze két percem van rá, hogy a kis dolgomat elvégezzem. Általában a szerelők szokták használni a helyiséget, és ők tudták, hogy ilyenkor elsőbbséget élvezek, ezért korábban nem nagyon volt ezzel probléma. Most más volt, mert hiába kopogtam folyamatosan, odabentről semmilyen választ nem hallottam”, mesélte a német.

„Természetesen Michael volt odabent, aki az óráját nézte, mert tudta, hogy ráér három perccel a rajt előtt kijönni, még akkor is lesz elég ideje arra, hogy beüljön az autóba, bekösse magát és kihajtson a pályára anélkül, hogy a csapat stratégiáját porrá zúzná. Ő csak ült ott kényelmesen és számolta a perceket, én pedig odakint pánikoltam, mert abban a helyzetben nagyon kemény lett volna az időmérőt megkezdenem. Végül nem volt más lehetőségem, a szerelők mellett a sarokban, egy olajos kanna segítségével terveztem, hogy könnyítek magamon.”

„Végül megtettem, amit szerettem volna, de nyilvánvalóan a történtek az időmérő edzés alatt is a fejemben voltak. Mikor már épp azon voltam, hogy könnyítek magamon, Michael kiviharzott a mellékhelyiségből, mert tudta, hogy hamarosan a pályára kell hajtania”, mondta Rosberg. „Ezek a játékok mindennaposak voltak, soha nem adta jelét annak, hogy tudomást vesz a létezésemről. Számtalan közös találkozónk és meetingünk volt, de egyszer sem kérte ki a véleményem, vagy kérdezte meg, hogy milyen beállításokat eszközöltünk az autómon. A három év alatt ilyenre egyetlen alkalommal sem került sort. Nagyon sokat kellett mellette változnom, ami számomra meglehetősen nehéz volt.”

„Sohasem mutatta ki, hogy akár csak egy pillanatra is megfordulnék a fejében. Nagy harcos volt, és mindenhez a jó megközelítéssel állt hozzá. A határt soha nem lépte át, nem csalt, és azt sem mondanám, hogy rettentő ördögi lett volna, amit csinál”, mesélte 2016 világbajnoka, majd hozzátette, a közös három év alatt rengeteget tanult a hétszeres világbajnok honfitársától, aminek óriási hasznát vette a Lewis Hamilton elleni csatákban.

„Magamra kellett erőltetnem ezt a fajta viselkedést, mert az én természetem teljesen eltérő volt ettől. Többször mondogattam magamnak azt, hogy ’ok, meg kell tenned, még akkor is, ha nem akarod, mert csak ezzel építheted a személyiséged és a kisugárzásod.’ Ettől függetlenül ez a fajta viselkedés egy pillanatig sem volt számomra természetes, szóval nehezen éltem meg”, emlékezett vissza Rosberg.