Rosberg: Nem jársz jól, ha Hamilton ideges

2014 óta a 6 szezonból 5-ször Lewis Hamilton tudta megnyerni a világbajnoki címet, egyedül 2016-ban Nico Rosberg tudta megszakítani a brit sorozatát. Rosberg utódja, Valtteri Bottas a 2019-es évben eddig négyszer tudott nyerni – korábban egy idényben sem tudott ennyiszer diadalmaskodni. Az egyéni rekord ellenére Hamilton már 2 futammal az év vége előtt meg tudta nyerni a VB-címet.

„Valtteri nagyon jó pszichológiai játszmát űzött az év elején. Valtteri 2.0-ként hivatkozott magára, és nagyon-nagyon erős volt.” – dicsérte a finnt Rosberg a Sky-nak.

Bottas az első 4 versenyből 2-t meg tudott nyerni, a másik kettőn pedig a második helyen végzett. A bakui verseny után 1 ponttal Hamilton előtt állt a pontversenyben.

„Ez működik, ezt így kell csinálni. Magadra kell fókuszálnod, és biztosra kell menned, hogy erősnek tűnj, és hozd az eredményeket.” – folytatta Rosberg, aki hasonló hozzáállást alkalmazott 2016-ban, hogy megverje Hamiltont.

A német pilóta 2016-ban sorozatban 4 győzelemmel kezdte az idényt, és végül az év végén 5 ponttal végzett brit csapattársa előtt.

„Ez a legjobb módszer. Nem jársz jól, ha felidegesíted Lewist. Ha Lewis mérges, csak erősebbé válik. Nehéz dolog ez…”

Bottasnak még 2 versenye van arra, hogy szépen zárja az évet, és az itt megszerzett lendületet a következő szezonban győzelmekre váltsa – ahogy azt Rosberg is tette 2015-ben. Akkor Hamilton sorozatban másodszor szerezte meg a VB-címet, de 2015 utolsó 3 nagydíját Rosberg húzta be, majd a következő szezonban bajnok is lett.

