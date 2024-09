Rosberg Monzában ráírt Norrisra, azt is elmondta, miért

Norris híres arról, hogy néha túlzottan pesszimista és túl kemény magával. A jelenlegi Forma-1-es szezonban ez kifejezetten feltűnő volt a brit versenyzőnél, tekintve, hogy nagyobb figyelem hárul rá az élbolyban harcolva.

Egyre többen gondolják azt, hogy a kétszeres futamgyőztes ezzel negatívan hat saját teljesítményére, a Sky Sports műsorvezetője, Natalie Pinkham a csatorna F1-podcastjában „önbeteljesítő jóslatnak” nevezte ezeket a kirohanásokat, amire beszélgetőtársa, Nico Rosberg – aki még vasárnap, a futam előtt elárulta, hogy ráírt Norrisra – így reagált:

„Mondják is (a sportpszichológusok – a szerk.), hogy az ember egy idő után elkezd hinni abban, amit mond. Éppen ezért dobtam Landónak egy üzenetet, mert szerintem az én tapasztalatom érdekes lehet számára, pont ezen mentem én is keresztül.”

„Mivel számára a pohár inkább félig üres, mint félig teli. Ami a szívén, az a száján, ami nyilván imádni való, de az ember úgy is lehet szókimondó, hogy a poharat inkább látja félig telinek, mint félig üresnek.”

A 39 éves volt versenyző ezután Norris időmérő utáni nyilatkozataira tért ki, ahol a pole pozíciót szerezte meg: „A legjobb példa erre az időmérős köre. Lando beteszi a pole-ba és aztán az időmérő edzés után csak arról tud beszélni, hogy elszúrt egy pár kanyart és hogy bocsánatot kér a csapattól.”

„Holott mondhatta volna azt, hogy igazából a kör nagy része tökéletes volt és király, hogy a pole-ban vagyunk. Mindkettő igaz, de ő úgy döntött, hogy a hibáira összpontosít, a rossz dolgokra, az első két kanyarra és nem a többire, ahol hihetetlenül, világbajnoki szinten vezetett. Mindkettő állítás igaz és mindkettő ő, de számít, hogy az ember ezt hogy tálalja.”

Rosberg, aki 11 évig tartó Forma-1-es karrierjében 23 versenyt nyert, úgy érzi, Norrisnak nem kell most azonnal megváltoztatni a gondolkodását, már azzal jól jár, ha a médiában egy pozitívabb képet mutat magáról és ez majd idővel a gondolatait is megváltoztatja:

„Abban reménykedem és ezt is tanácsolom neki, hogy mivel azt, amit gondol, nem tudja leállítani, a fejében félig üres marad majd a pohár. Ő egyelőre ilyen, sőt, igazából én is ilyen vagyok. De lehet hatással rá így is, ha azt, amit mond, átalakítja, mert azt ő maga válogatja meg, hogy mit mond. Ha tudatosan alakítja, hogy mit mondjon, akkor egy pozitív spirál alakulhat ki, aminek a gondolataira is hatása lesz.”

Helmut Marko közben beszélt arról, hogy milyen közel kerültek Norris leigazolásához 2019-re.