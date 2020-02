Rosberg mindentől függetlenül csodálja Kubicát

Robert Kubica a Forma-1 modern kori történetének egyik nagy ígérete volt, ám 2011-es ralibalesete miatt forma-1-es karrierje derékbe tört. A súlyos sérülést szerző pilóta ezek után több sorozatban is kipróbálta magát, és hosszú idő után tavaly a Forma-1-be is visszatérhetett.

Azonban a lengyelnek nem volt jó éve a Williamsben, amely amúgy is sereghajtó volt, a lengyel pedig még csapattársával sem bírt. George Russell minden időmérőn túlteljesítette a lengyelt, aki viszont a csapat egyetlen pontját szerezte Monacóban.

Ez sem volt elég a folytatáshoz, a britek végül Nicholas Latifi mellett tették le a voksukat Russell mellett, Kubica pedig ismét távozott a rajtrácsról. Ugyanakkor a lengyelt látjuk még F1-es autóban, hiszen elfogadta az Alfa Romeo tesztversenyzői állását.

Kubica helyzetéről Nico Rosberget is kérdezték, a világbajnok német pedig a történtek ellenére is ugyanolyan lelkesen beszélt egykori ellenfeléről. "Robert tudja, hogy mi a legjobb neki, de tény, hogy az utolsó verseny után tavaly csodálkoztam, de óvatos vagyok a kijelentésekkel" - mondta Rosberg.

"Meglepett, hogy nem tudott közelebb kerülni Russellhez. De ő egy hatalmas tehetség, éppen ezért is lepett meg a differencia" - mondta a német a lengyelről. "Robert sosem volt Hamiltonnál alacsonyabban rangsorolva a tehetség, a céltudatosság vagy a munkamorál szempontjából" - dicsérte Kubicát.

"De nem vettem figyelembe a nyolc évnyi kihagyást, mert rajongóként más az ember reménye, és én rajongok érte. Csak képzeljék el, mi lenne, ha Roger Federer nyolc évig nem teniszezne, és utána térne vissza az élvonalba" - mondta Rosberg.

"De Robert még mindig tiszteletet érdemel, mert a balesete következményei ellenére is visszatért a versenybe, pontot szerzett a szezon legnehezebb versenyén a legnehezebben kezelhető autóval. Nem üres frázis, hogy csodálom őt" - mondta Rosberg.

Kubica mindenesetre már idén ismét F1-es autóba ülhetett, és tesztelte a barcelonai téli teszten az Alfa Romeót.

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.