Rosberg még nem találta meg a szenvedélyét

Nico Rosberg gyerekkorától kezdve versenyzőnek készült, és sikerült is eljutnia a világbajnoki címig, ami a 2016-os szezonban jött össze a német pilótának, akinek az édesapja, Keke Rosberg is VB-címet szerzett az F1-ben.

Rosberg visszavonulása óta vállalkozó, és az üzleti életben próbálja a különbséget jelenteni, nem a versenypályán. Emellett az a célja, hogy megtalálja a szenvedélyét, és a gyerekeit is segítse ebben – mondta a Der Standardnak adott interjújában.

Képes lehet egy Forma-1-es versenyző helyzetébe képzelni magát egy olyan személy, aki nem versenyez? Összehasonlítható a magas adrenalin-szint a mindennapi élettel?

„A rajtnál való érzés ahhoz hasonlítható, amikor az első gyermeked 10 percen belül megszületik, és ott vagy a várószobában. Ez egy pokolian intenzív élmény, és nem tudod, hogy mi fog történni. Az eufória pedig, amit a győzelemkor érzel, olyan, mint amikor először tartod a karodban a gyermekedet. Természetesen a mindennapi életben ennek nagyobb ereje van, de talán így lehet megérteni az intenzitást.”

Nem őröl fel, hogy minden második héten megszületik az első gyermeked?

„Pontosan ez az intenzitás, ami jellemző erre a sportra. Minden második héten kétszáz százalékot kell nyújtanod. Másrészt viszont sokkal nyugodtabb a köztes időszakokban, mint egy normál munka. De természetesen nagyon energia-igényes. Ha egy napot teljesen szabadnak tekintesz, az nem visz abba az irányba, hogy megnyerd a következő versenyt.”

Milyen a világbajnoki cím megszerzését követő első nap? Milyen érzéseid voltak akkor?

„Az első nap rossz volt, mivel reggel 8-ig buliztunk.”

Rengeteg sportoló milliókat keres, aztán hátradől. Te viszont elég hamar felvetted a tempót. Miért?

„Kihívásokra van szükségem, ilyen vagyok, mindig is ilyen voltam. Most már nem vagyok a sport világában, most már az üzleti világban próbálkozom. Azt választottam, hogy összekötöm az üzletet a jó üggyel – bármit is csinálok. Ez óriási elégedettséggel tölt el, és megvan bennem a motiváció, hogy én jelentsem a különbséget.”

Volt brainstormingod azzal kapcsolatosan, hogy mit fogsz kezdeni az életeddel a versenyzés után?

„Igen, természetesen, ugyanis nem volt tervem. Tudtam a Forma-1-es időszakomból, ugyanis rengeteget foglalkoztam a pszichológiával és a filozófiával: akkor leszel életed formájában, amikor az időd nagy részében másokkal teszel jót. Ez adja meg a beteljesülés és az elégedettség érzését.”

Podium: Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

„Éppen ezért azon gondolkodtam, hogy hogyan köthetném össze az üzletet a jótékonysággal. Így született meg a Greentech Festival is például, ami a vezető esemény lett a fenntartható technológiák és a zöld életvitel tekintetében Németországban és talán Európában is.”

A fenntarthatóságról beszélve: van olyan technológia, amit ajánlani tudnál az olvasóknak, amire érdemes lenne nagyobb figyelmet fektetni?

„Sok ilyen van. Nemrégiben láttam egy céget, ami világszerte vezető a CO2 atmoszférából való kinyerése kapcsán, és üzemanyagot készítenek belőle. Máskülönben vannak dolgok a mindennapokra is: például ma vegán burgereket fogunk enni.”

„Két ok miatt is rajongok a vegán burgerekért: egészséges, ha nem eszel húst minden nap, és a környezet számára is jó lenne, ha csökkentenénk a húsfogyasztásunkat.”

A vállalkozáson kívül még van olyan téma, ami nagyon érdekel?

„A gyermekeim, a családom. Inspirálni akarom őket arra, hogy tegyenek jó dolgokat, és hogy emberként fejlődjenek. És segíteni akarok nekik a szenvedélyük felfedezésében.”

Mindenkinek van szenvedélye?

„Ez számomra is egy nagy kérdés. Egyáltalán nem könnyű válaszolni erre. Én egy olyan ember vagyok, akik folyamatosan változik. Nagyon tisztelem azokat az embereket, akik az egész életüket egy dologra teszik fel, mert én nem vagyok ilyen. Én egyik dologról a másikra ugrom.”

„Sajnálom, hogy még nem találtam meg ezt a fajta szenvedélyt az életemben. Szeretném segíteni a gyerekeimet abban, hogy már korán megtalálják a saját szenvedélyüket. Egy hobbinak például nem kell feltétlenül munkává válnia.”

Szóval te meg nem találtad meg a szenvedélyedet?

„Éppen keresem.”

Hogyan keresel egy ilyesmi dolgot?

„Próbálkozom. Olvasok, tanulok, kipróbálok dolgokat, kényelmetlen helyzetekbe hozom magam, ugyanis így tudsz tanulni és így tudsz fejlődni. Például igazából azt terveztem, hogy meglátogatok egy rákra szakosodott gyermekklinikát, és ez is ahhoz tartozik, hogy megtaláljam az utam.”

