Rosberg: már nem csak a show és a profit számít!

A vírus miatti válsághelyzet a motorsportokat sem kíméli, és több dolog is felgyorsult ennek következtében, sajnos azonban nem minden a jó irányba. Néhány következményt, mint például a gazdaságra gyakorolt hatást, még nem lehet teljesen előre látni.

Először is ott vannak a kisebb versenysorozatok, amelyek lényegében a fennmaradásért küzdenek. Ennek ellenére még a nagy Forma–1-et is komolyan érintette pénzügyileg a járványhelyzet.

Ugyan tavaly azért sikerült így is 17 versenyt megrendezni, azok legnagyobb része üres lelátók előtt zajlott. Most úgy tűnik, hogy a 2021-es szezont is, legalábbis az első felét, mindenképpen befolyásolni fogja a koronavírus. A kérdés csak az, hogy mi lesz így a továbbiakban.

„A motorsportnak is alkalmazkodnia kéne a társadalomban bekövetkező változásokhoz, és sokkal inkább értékközpontúbbá kéne válnia. Már nem kizárólag a show-nak és a profitnak kellene lennie az előtérben” – véli 2016 F1-es világbajnoka, Nico Rosberg.

„Sportként nekünk is olyan jó dolgokat kell csinálnunk, amelyek a társadalom egészét szolgálják. Ebbe beletartozik a fenntartható technológiák alkalmazása, például a Forma–1-nek szintetikus üzemanyagot kéne majd használnia, és az élen kell járnia annak fejlesztésében is.”

„A Formula E pedig a klímaváltozásra irányítja rá a figyelmet. Az egész világ jól járhatna ezzel. Ez a motorsport jövője, és ha már itt tartunk, akkor az egész gazdaságé is.” Vajon Rosberg úgy gondolja, hogy a fiatalokat így is érdekelni fogja ez a közeg?

„A fiatalok még jobban benne vannak a fenntarthatóság témakörében. Ez mozgatja őket. A lényeg, hogy kombináljuk ezt az érdeklődést a versenyzés vonzerejével.” Valami ilyesmi céllal jött létre az új Extreme E elektromos tereprali-bajnokság is, melyben Rosberg saját csapatot indít.

„Szerintem ez is nagyon-nagyon izgalmas lesz az új célcsoportok számára” – mondta a német, aki az utóbbi években komolyan elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett, és vállalkozóként igyekszik segíteni a cégeknek.

