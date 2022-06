Rosberg kisorsol egy Teslát az ukrajnai áldozatokat támogatók között

Nico Rosberg rendszeresen jótékonykodik. 2020-ban például már gyűjtött pénzt a koronavírus járvány idején rászorulók megsegítésére. Az egykori Forma-1-es pilóta most az ukrajnai háború áldozataiért is kampányol, és többek között egy Teslát sorsol ki.



A Rosberg akciójával összegyűlő pénzt a német segélyszervezetek szövetségének, az Aktion Deutschland Hilftnek és a Tribute to Bambi Alapítványnak ajánlja fel. Ezek a szervezetek az ukrajnai háború áldozatainak nyújtanak segítséget mind Németországban, mind Ukrajnában.

A részvevőknek az akcióban való részvétellel esélye van arra, hogy megnyerjen egy egyéves lízingdíjat egy Tesla Model Y Performance-ra, valamint egy személyes találkozót magával az egyszeres Forma-1-es világbajnokkal, Nico Rosberggel.



„Nagy örömömre szolgál, hogy partnereimmel és rajongóimmal közösen létrehoztuk ezt a jótékonysági kampányt. Az ukrán válság mindannyiunkat érint, és örülök, hogy ilyen sokan szeretnének támogatni. Cserébe én is szeretnék valamit visszaadni nekik, és remélem, hogy sokakat motiválhatok a segítségre a nagyszerű nyereményekkel" - mondta Rosberg egy videóban. A résztvevők egy eredeti Williams-sisakot is nyerhetnek Rosbergtől.