Rosberg is azt szeretné látni a Magyar Nagydíjon, amit mindenki más

Emiatt a holland bajnoki előnye jelentős mértékben csökkent, így ismét csak néhány egység választja el őket egymástól. A sok vitát kiváltott balesetről a mai napig beszélnek, a két istálló vezetői pedig továbbra is előszeretettel szúrnak oda a másiknak.

Úgy tűnik azonban, hogy a Mercedes korábbi versenyzőjének, Nico Rosbergnek még nem lett elege a drámából. 2016 világbajnoka, aki a Sky Sports szakértőjeként is szokott tevékenykedni, ugyanis abban reménykedik, hogy az F1 megteszi azt a szívességet mindenkinek, hogy a csütörtöki sajtónapon beülteti egymás mellé Hamiltont és Verstappent.

„A legeslegelső dolog mindig az egészség, ezért jó volt látni, hogy Max el tudott sétálni a balesetből, és hogy a kórházi vizsgálatok nem találtak semmilyen sérülést. Ezt félretéve pedig egy elképesztő párharcnak lehettünk szemtanúi.”

„Szakértőként is rajongóként is csodálatos. Most már személy szerint nagyon várom a következő futamot. Hogyan fog alakulni a kettejük közötti dinamika?” – teszi fel a közel sem lényegtelen kérdést a német.

„Már a következő sajtótájékoztatót is várom csütörtökön. Abban reménykedem, hogy az F1 beülteti őket egymás mellé! Az annyira király lenne.” Rosbergnek tehát van egy kívánsága, és mi is örülnénk neki, ha a két versenyző nem kerülné el egymást a magyar hétvége kezdetén.

