Rosberg Hamilton időmérős formájáról: „Szerinted az életkornak is köze lehet ehhez?”

Hamilton nagyon nem volt elégedett magával az Olasz Nagydíj időmérőjét követően, és elismerte, hogy a szombati napok mostanság a gyenge pontját jelentik. Nico Rosberg a Sky szakértőjeként tevékenykedik a hétvégén, és azon tűnődött, vajon az életkora nincs-e már hatással Hamilton időmérős sebességére, hiszen idén 12-4-re áll George Russellhez képest.

Mindez pedig azért is furcsa, mert a hétszeres bajnok 104 pole pozícióval rendelkezik karrierje során, és mindig is nagyon jó volt, ha az egykörös tempóra volt szükség. „Idén valahogy megjelent ez a gyengeség Lewisnál az időmérőkön. Sosem volt még ilyen a pályafutása során, szóval ez most újdonság” – kezdte Rosberg.

„Ezen a hétvégén egyébként gyors volt, figyeltem, miket mond a rádióban, csak aztán jöttek a hibák. Sok másik esetben viszont egyszerűen nem volt elég jó George-hoz képest. Szerinted az életkornak is köze lehet ehhez, Simon?”

Simon Lazenby, Rosberg kollégája erre így felelt: „Én erről nem igazán tudok mit mondani, de néhány embertől már hallottam. Végső soron viszont Lewis Hamiltonról van szó, nem igaz? Néha egyszerűen csak elő tudja húzni a kalapból. Ezt már sokszor láthattuk tőle.” Lazenby ezek után visszadobta a kérdést Rosbergnek és kikérte az ő véleményét.

„Természetes, hogy egy bizonyos ponton túl kicsivel lassabbá válsz, és az első hely, ahol ez érzékelhető, az időmérő lesz. Bár Fernando [Alonso] 43 évesen is nagyon-nagyon erősen teljesít, szóval talán kitolódik ez a határ. Lewis hónapokon belül 40 lesz, ami már szép életkor egy elit sportoló számára, de nehéz megmondani.”

Hamilton egyébként most elsősorban a hibáira hívta fel a figyelmet és azért is volt kritikus önmagával, mert érzése szerint sokkal több volt benne, mint amit végül elért, de az tény, hogy idén kevésbé megy neki a kvalifikációk során, így talán kezd egyfajta tendencia is kirajzolódni. Jövőre pedig ilyen szempontból biztosan nem lesz egyszerűbb dolga, hiszen Charles Leclerc-t sokan a mezőny egyik, ha nem a legjobb időmérős versenyzőjének tartják.

