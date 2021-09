Rosberg: Hamilton és Verstappen a két valaha volt legjobb kerék a kerék elleni versenyző

Az idei szezonban Max Verstappen és Lewis Hamilton egészen elképesztő magasságokba emelkedett a világbajnoki küzdelemben, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szezon felét követően mindössze 3 pont választja el őket egymástól.

A szurkolók azonban nemcsak a kiélezett bajnoki harc miatt dörzsölhetik elégedetten a tenyerüket, hanem a gyakori kerék a kerék elleni csatározások miatt is, hiszen a két rivális gyakran összecsap egymással a versenyeken. Nico Rosberg szerint ők a valaha volt legjobbak ilyen tekintetben.

„Elég egyedülálló pozícióban vagyok, mert nagyon-nagyon közel versenyeztem Lewishoz, mivel a csapattársam volt” – jelentette ki Rosberg. „És Max Verstappennel is közel versenyeztem úton a világbajnoki címem felé, szóval tudom, hogy milyen szintet képviselnek.”

„Számomra teljesen világos, hogy Lewis minden idők egy legjobbja, és úgy gondolom, hogy könnyedén kijelenthetjük, hogy Max is az lesz, vagy lehet, hogy már az is, egyike a legjobbaknak, határozottan ott lesz a TOP10 között az alapján, ahogy most vezet.”

„Szóval ez a két srác egészen hihetetlen szinten van, nemcsak a sebességet illetően, de a kerék a kerék elleni küzdelmeket figyelembe véve is, ők ketten minden idők legjobb kerék a kerék elleni versenyzői.”

