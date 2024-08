Rosberg: ez lenne a jó megoldás a „Max Verstappen-szintű” tehetség számára

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nem csinált titkot abból, hogy komolyan fontolgatják Antonelli leigazolását a következő idényre, különösen akkor, ha nem tudják valahogy megszerezni Verstappen szolgálatait.

Mivel erre azonban jelenleg nem mutatkozik sok esély, így nagy esély mutatkozik arra, hogy a jelenleg az F2-ben versenyző Antonelli legyen Lewis Hamilton utódja a csillagosoknál. Bár ez alapvetően kockázatos lépés lenne, sokak szerint az lenne a legideálisabb forgatókönyv, ha a 17 éves versenyző már az idei szezonban belekóstolhatna az F1 világába.

Erre pedig papíron jó lehetőséget kínálna a Williams, ahol Logan Sargeantnek jövőre már biztosan nem lesz maradása Carlos Sainz érkezése miatt, de James Vowles csapatfőnök továbbra sem zárta ki egyértelműen, hogy az amerikait esetleg már idény közben leváltják.

Amikor Rosbergnek is felvetették ezt az elméletet, a német úgy fogalmazott, hogy Antonellinek sokat segítene a williamses fellépés, hiszen így megmutathatná, mire képes valójában egy F1-es autóban, miközben önbizalmat építhetne a mercedeses debütálása előtt.

„A jelenlegi helyzet szerintem senkinek sem segít. Antonellinek most nincs meg az autója ahhoz, hogy megmutassa, mire képes az F2-ben. És tudjuk, hogy olykor ez a helyzet előfordul a kisebb kategóriákban. Ott is a jó autókban kell ülnöd, szóval most egy kicsit elfuserálja az idejét” – utalt a Prema nehéz F2-es szezonjára Rosberg.

„Ebből a szempontból mindenképpen sokat segítene neki, ha a Williamshez tudna menni, mert ott megmutathatná, mire is képes valójában, és elkezdhetne önbizalmat építeni egy lehetséges mercedeses szerződés előtt.”

Rosberg egyébként nagyon is tisztában van Antonelli képességeivel, hiszen az olasz egy ponton a világbajnok csapatával is versenyzett a gokartos időszakában. Ő pedig úgy véli, Antonelli tehetsége Verstappenéhez is felér.

„Kimi Antonelli a gokartcsapatomnál ment, amikor kisfiú volt. Fenomenális. Max Verstappen-szintű tehetség. Tényleg hihetetlen.” Rosberg szakértőtársa, Martin Brundle is úgy gondolja, hogy Antonellinek George Russell mellett a helye 2025-ben.

„Mivel ott van nekem George Russell, aki a csapat vezére lehet, behoznám mellé Antonellit, és egyszerűen elviselném a hibákat, melyeket az elején fog véteni.” Hogy végül mi lesz az egész téma végkimenetele, azt most még nem tudni, de a Rosberg által felvázolt forgatókönyv nagyon is megvalósulhat, de sok minden múlik azon, James Vowles hogyan képzeli el Sargeant következő néhány hónapját.

Hogy Verstappen mennyire jó pilóta, arról a DTM egyik mérnöke is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni.