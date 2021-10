Rosberg: én továbbra is Lewisra tennék, valahogy mindig ő nyer a végén

Az Amerikai Nagydíj után Max Verstappen 12 pontos előny birtokában van, és úgy tűnik, a törökországi viadal után ismét megfordult kicsit a momentum. Miközben két hete még arról beszélhettünk, hogy a Mercedes talán némi előnybe került, most a bikások vágtak vissza egy számukra kevésbé fekvő helyszínen.

Ráadásul most két olyan pálya jön, amelyek papíron a Red Bull számára jelentenek előnyt a magas tengerszint feletti magasság miatt. Ahogyan azonban arról a két alakulat csapatfőnöke is beszélt, papírformának ebben a bajnokságban már nem igazán van helye.

Rosberg pedig ennek fényében nem tudja eldönteni, mi lesz a vége, csak a megérzéseire tud hallgatni, és látja, hogy annyira szoros ez az idei csata, amilyet talán még nem láttunk a Forma–1 történetében.

„Az autók teljesen egyformák, a pilóták is azonos szinten állnak, és egy teljesen másik ligában vezetnek. Senki sem tud velük lépést tartani. Az utolsó versenyek is nagyon szorosak lesznek, és még rengeteg minden történhet.”

„Ezt egyszerűen nem lehet felülmúlni. Én persze csak kívülről tudom megítélni, hogy mit raknak le az asztalra. Ők ketten elképesztően magas szintet képviselnek jelenleg, a legmagasabbat, amelyet a Forma–1 valaha látott. Fenomenális, hatalmas tisztelet nekik” –méltatta az idei évad főszereplőit a 2016-os világbajnok.

Most tehát még Verstappen van előnyben, de Rosberg nem merné kijelenteni, hogy ő is fog a végén győzni, főleg úgy, hogy ő már ismeri, mire képes Hamilton. „Nem lehet azt mondani, hogy biztosan ő lesz a befutó. Én továbbra is Lewis felé hajlanék. A tapasztalata miatt, és mert általában mindig ő nyer a végén.”

2016-ban a németnek sikerült valahogyan, aztán rögtön vissza is vonult. „Ettől függetlenül viszont annyira nehéz megverni őt. Úgy gondolom, valahogy meg tudja majd csinálni. Max azonban most egy igazi óriás.”

Jelen esetben tényleg nehéz lenne fogadni bármelyikőjükre is, az erőviszonyok pedig folyamatosan változhatnak, és nüanszok fogják csak eldönteni a végén a cím sorsát. Ha talán nem is ez a valaha volt legjobb F1-es szezon, ekkora izgalmakat már régen élhettünk át, ez pedig jót tesz a sportágnak.

