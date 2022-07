Rosberg először próbálta ki az elektromos terepralit: „Félelmetesebb, mint a Forma-1!” – videó!

Nem teljesen idegen terep az elektromos tereprali Nico Rosberg számára, hiszen a Mercedes korábbi Forma-1-es versenyzője és egyszeres világbajnoka már két szezont tud maga mögött csapatfőnökként, azonban eddig csak kívülről szemlélte az elektromos raliszörnyeteget.

Rosberg azonban nemrég kipróbálhatta az autót, melyet meg is osztott saját Youtube-csatornáján. Miután tett egy kört az autóval, átadta a volánt csapata pilótájának, a négyszeres ralikrossz-világbajnoknak, Johan Kristofferssonnak, aki megmutatta, hogy milyen élmény, ha az autó határait feszegetik.

Rosberg az anyósülésen foglalt helyet, de így sem unatkozott. Kristofferson nem volt szégyellős és padlógázzal érkezett be a legmeredekebb kanyarokba is, majd Rosberg fel is szólította őt, hogy lassítson, sőt hozzátette, hogy „ez ijesztőbb, mint a Forma-1”

