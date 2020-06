Rosberg: Előnyben lesznek azok a pilóták, akik most szimulátoroznak

Nico Rosberg, a Forma-1 2016-os világbajnoka tegnap este a Forma-1 Virtuális Nagydíj közvetítésének volt a vendége, ahol beszélt többek között a szimulátorozás fontosságáról is.

„Ha még most is aktív versenyző lennék, minden egyes nap a szimulátorban ülnék, órákat ott töltve, mert meg vagyok győződve arról, hogy egy kicsit ez is hozzá tud járulni ahhoz, hogy edzd a vezetési képességeidet.”

„Képzeljétek el Roger Federert, ha ő sem edzene 5 hónapig a teniszpályán, akkor az első napon ő is ugyanúgy rossz teljesítményt nyújtana. Egy Forma-1-es pilóta számára ugyanez a helyzet.”

„A szimulátorban szerintem van egy kis lehetőséged arra, hogy a képességeidnek egy részét gyakorold, és szinten tartsd, úgyhogy én igyekezném maximalizálni az ebben rejlő lehetőségeket.”

„Érdekes lesz látni, mert vannak, akik sokkal többet foglalkoznak ezzel, mint a többiek, és kíváncsi vagyok, hogy vajon lesz-e előnyük ebből, amikor visszatérnek a versenyzéshez. Én fogadnék is arra, hogy előnyben lesznek azok, akik sokat szimulátoroztak most.”

A pilóták, és a csapatok is lassan elkezdtek készülni a szezon első futamára, a július 5-én tartandó Osztrák Nagydíjra, Lando Norris F3-as autóval, Kevin Magnussen gokarttal, és a Ferrari, valamint a Mercedes is tart majd egy privát tesztnapot, régebbi Forma-1-es autókkal.

„Nagyon élénken emlékszek még az első köreimre a téli szünet után, amelyek csak 3 hónaposak voltak, most pedig már 5 hónapnál tartunk, és az első körökön egyszerűen nem tudsz másra koncentrálni, csak arra, hogy a pályán tartsd az autót.”

„Nem tudod egyszerűen jegyezni a dolgokat az autóval kapcsolatban, vagy a beállításokon gondolkozni, mert rozsdásnak érzed magad, és ezek a srácok is ezt fogják érezni, és biztos vagyok abban, hogy ez ellen minden apróság segít, és mindent beleadnak, hogy a lehető legfelkészültebbek legyenek.”

