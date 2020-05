Rosberg elismeri, valószínűleg nem rendelkezett azzal a tehetséggel, mint Hamilton

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy legyőzték Lewis Hamiltont, aki Bernie Ecclestone szerint mindig a legjobb autóban szerepelhetett, és mindezt a legjobb csapat színeiben. Erősen megoszlanak a vélemények arról, hogy Hamilton hol foglal helyet az F1 történetének legjobbjai között.

Az azonban vitathatatlan, hogy egy kiváló versenyző, aki lehetséges, hogy a visszavonulásakor minden idők legeredményesebb világbajnokaként búcsúzhat el. Ez azt is jelentené, hogy átvenné a trónt Michael Schumachertől.

Hamilton neve mellett pillanatnyilag 6 világbajnoki cím áll, és 2014 óta csak egy alkalom volt, amikor nem végzett az élen. Abban a szezonban Nico Rosberg, a csapattársa gyűjtötte a legtöbb pontot, de a visszavágóra már nem adott lehetőséget.

Nico hatalmas meglepetésre még az év vége előtt bejelentette a visszavonulását, és azt, hogy soha többé nem tér vissza. Kettejük kapcsolata megromlott, és évek óta nem beszélnek egymással, de Rosberg mindig elismerően beszél a média előtt Hamilton tehetségéről.

Nico a Der Standard lapnak adott interjúban is úgy nyilatkozott, abszolút a csúcson kezdhette meg az új életét, ami valószínűleg egy megkönnyebbülés is volt számára, mivel 2016-ban mindent annak rendelt alá, hogy megszerezze a címet, és ez mentálisan is komoly hatással volt rá.

Rosberg azonban nem javasolná az embereknek, hogy ilyen magas célokat állítsanak fel maguk előtt, mint amit ő tett. „Nem, nem, ez hiba lenne! Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Az egyik cél az, hogy optimalizáld magad, és a lehető legtöbbet hozd ki a lehetőségeidből.”

„Néhány versenyző a motorportban nem rendelkezik azzal a tehetséggel, mint Lewis, és valószínűleg magamat is ide vehetem. Emiatt nem reális számomra, hogy 9x világbajnok lehettem volna, ellenben vele.”

„Szóval egyáltalán nem ez volt a célom. A célom az volt, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból, és ezt is tűztem ki magam elé. Amikor eredményekről beszélünk, akkor a célokkal kapcsolatos probléma az, hogy ezek annyira nem rajtad múlnak.”

„Ha meghibásodik alattad a motor, akkor is elégedett lehetsz, ha tudod, hogy jól teljesítesz. Az elsődleges cél a saját optimalizálásom.” - mondta Rosberg, aki szerint ez rendkívül fontos, hozzátéve, hogy egyik sem tartozott az erősségei közé.

„Túlságosan is az eredményre fókuszáltam. Természetesen ez történik, ha egy olyan környezetben vagy, ahol ez folyamatosan téma. Minden más nem számít. Sportolóként meg kell próbálnod megtalálni az egyensúlyt, és folyamatosan a saját lehetőségeid optimalizálására koncentrálnod. Ezen időszak alatt ezt is megtanultam.”

„Sikerült megtennem pár lépést előre, de ez nagyon nehéz a nagy lépésekkel. Úgy gondolom, a legsikeresebb sportolóknál megvan az egyensúly, és nemcsak az eredményre koncentrálnak.”

