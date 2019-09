Rosberg egy újabb okos trükköt árult el Hamilton ellen

Nico Rosberg megcsinálta azt, amit csak kevesen tudtak: világbajnok lett, akárcsak az édesapja, Keke Rosberg az 1982-es szezonban. A német színekben indult pilóta hosszú utat tett meg a 2016-os címéig, ami annyira kimerítette, hogy vissza is vonult, noha a szerződése még érvényes volt a Mercedesnél.

Ez volt az utolsó „szúrás”, amit bevitt Lewis Hamiltonnak, akinek így esélye sem volt arra, hogy visszavágjon és akivel a kapcsolata igencsak megromlott azokban az években, miután a csapat dominanciája miatt csak ők ketten voltak esélyesek a címre. Rosberg jól tűrte a pofonokat, de az utolsó ilyen pofont ő adta Hamiltonnak, aki azonban idén már hatszoros világbajnok lehet és valószínűleg lesz is, ha csak nem történik valamilyen csoda.

Rosberg és Hamilton csatájáról és rivalizálásáról sok „legenda” és történet kering a sajtóban, amiknek valószínűleg még csak a negyedét sem ismerjük. Nico állítólag több érdekes trükköt is bevetett Lewis ellen, amik egész jól működtek. 2016 bajnoka, aki jelenleg a Sky Sports szakértőjeként is dolgozik, elárulta, hogy évekkel ezelőtt miért váltott át fekete, karbonszínű sisakra.

Rosberg a csapaton belül is jól el tudta hallgatni az információt, ami mögött 80 grammos differencia állt, ugyanis ennyivel lett könnyebb a fejfedője a színezés eltávolításával. Nico hozzátette, erre is nagy szüksége volt Hamilton ellen, mivel a britet pokolian nehéz volt legyőznie, szinte minden nagydíjon. Többek között ez is szükséges volt ahhoz, hogy a csapattársa elé kerüljön, hangsúlyozván, hogy az F1-ben mennyire fontos szerepet játszik a súly, ami 1 kilogrammnál körönként körülbelül 0.3 másodpercet jelent. Ez az időmérőn több helyet is eredményezhet, míg a futamon sok másodperces hátrányt.

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos showt csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.