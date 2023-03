Rosberg attól tart, korábbi csapata nem is igazán érti, mi a baj a W14-gyel

Tavaly a csillagosok a sok probléma ellenére is a harmadik legerősebb csapatnak számítottak a szezon elején, idénre azonban úgy tűnik, hogy az Aston Martin komoly javulásával most visszaestek negyedik erőnek.

Nem véletlen, hogy Toto Wolff csapatvezető sem a verseny előtt, sem a verseny után nem igazán talált pozitívumokat a hétvégéjük alakulásában, és kilátásba helyezte, hogy tényleg gyökeres változtatásokra lesz szükségük, ha fentebb akarnak lépni az erősorrendben.

A csapatnál azonban némileg egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat hallhattunk annak kapcsán, hogy pontosan milyen is lesz az Imolára várt első nagy fejlesztési csomagjuk. Egyesek B-autót emlegetnek, miközben Lewis Hamilton például elmondta, hogy semmi ilyesmivel nem készülnek.

Bárhogy is van, az világosan látszik, hogy a Mercedesnél valaminek változnia kell. „Ez egy elképesztően nehéz helyzet. Toto Wolff azt mondta, hogy ezzel a koncepcióval nem folytathatják. Ez komoly kijelentés. Most vissza kell lépned egyet, hogy elkezdhess készülni egy új koncepcióval a következő évre. Én nem lennék most az ő helyükben” – mondta Rosberg.

„Az a gond, hogy nem lehet csak simán új oldaldobozokat feltenni az autóra. Az egész autónak meg kell változnia.” A német ettől függetlenül azért örömmel figyelte Hamiltont, aki szerinte nagyszerűen teljesített a nehézségek ellenére is.

„Hamilton a maximumot hozta ki belőle, de rendkívül nehéz kezdésen vannak túl, hihetetlen. 50 másodpercre voltak Verstappentől, aki nem is adott bele mindent. Máskülönben 60 másodpercet kaptak volna, ami körönként egy másodperces hátrányt jelent. Muszáj valami csodafegyvert találniuk, de még szerintem ők sem értik az egészet, és ez okozza a nehézséget.”

George Russell, aki csak a hetedik helyen zárta a Bahreini Nagydíjat, a leintés után elmondta, könnyen előfordulhat, hogy a Red Bull az összes idei futamot behúzza, mert akkor az előnyük.