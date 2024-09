Rosberg: Antonelli felkészülése "messze nem volt ideális", de...

A Mercedes szombaton jelentette be, hogy 2025-től Antonelli lesz George Russell csapattársa, egy nappal azután, hogy rövid ideig szerepelt a csapat egyik autójában, bár második gyorskörén a Parabolicában összetörte az autót, miután túlságosan erőlködött.

Ez a vége Antonelli gyors felemelkedésének az utánpótlás-kategóriákon át. A bolognai születésű versenyző az olasz és ADAC F4-es kategóriát is megnyerte első, autóversenyekkel töltött évében 2022-ben, majd a következő szezonban a Formula Regional európai bajnokságában diadalmaskodott.

A Mercedes a 2022-es Mercedes W13-mal folytatott tesztek sorával kezdte Antonellit készíteni az F1-re a szabályok miatt, az idei F2-es szereplése mellett. Utóbbi sorozatban azonban a Prema nem tudja megszokott formáját hozni a Dallara új vázai miatt, így Antonelli mindössze a hetedik a bajnokságban – amit Rosberg, aki a Sky német nyelvű adásának nyilatkozott, nem tart „ideálisnak.”

„Ez a megfelelő lépés, de emellett nagyon is bátor. Kimi az én gokartos csapatomban szerepelt pár éve, nagyon jól ismerem és egyértelműen elég tehetséges, hogy a következő generáció legjobbja legyen.”

„Nyilván a felkészülése egyáltalán nem volt ideális. A Formula 2-ben nincs jó autója idén, nem tudja megmutatni, mit tud. A csapattársát, Oliver Bearmant, aki szintén megy a Formula 1-be, megverte. De nehéz dolog... Aztán jött a baleset tegnap. Szóval a felkészülés nem az igazi. De szerintem jó döntést hozott.”

Rosberg átérzi, micsoda nyomás volt Antonellin az első szabadedzésén a Mercedesszel, főleg, mert azt hazai közönség előtt, Monzában teljesítette. Arra utalva, hogy „túl lelkes” volt, azért hozzátette, hogy Antonelli fiatal kora is tényező volt, ennek ellenére az elejétől kezdve jó tempót diktált.

„Nagyon kemény lehet mentálisan. Tegnap 18 évesen, olaszként olasz pályán mutatkozott be. Mindenki őt nézi és jön a második kör és így eldobja. Addig gyors volt Lewis Hamilton is a pályán volt, az ő tempója is okés volt. De nyilván ez nem jött jól. Túl lelkes volt, túl motivált, de ez azért van, mert 18 éves, még csak most kezdi.”