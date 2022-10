Rosberg: Akármilyen büntetést szabnak ki a Red Bullra, az FIA csak veszíthet

Az FIA lesz a vesztes, bármilyen döntést is hozzanak a költségvetési plafon ügyében, jelentette ki Nico Rosberg. A volt Forma-1-es pilóta szerint a szövetségnek példát kellene statuálnia a Red Bullal és ha még így is tesznek, akkor is kétli, hogy jól jönnek ki a dologból.

A Red Bull riválisai hetek óta hangosan követelik, hogy pénzbírságnál keményebb büntetést szabjanak ki a 2021-ben túlköltekező csapatra. Rosberg a Sky Sportson beszélt arról, milyen nehéz helyzetben van az FIA, mert szerinte bármi is lesz a döntés, kritika fogja érni az FIA-t:

„Nem tudni pontosan, mi fog történni, mert nem tudjuk a részleteket a kihágásról, ami nagyon fontos lenne. Mit csináltak az extra pénzzel, szendvicseket vettek belőle vagy új alkatrészeket fejlesztettek? Szerintem ezt kívülről nehéz megítélni, jobb, ha egyelőre nyugodtan várunk.”

„Az FIA számára a probléma, hogy mindenképpen veszíteni fognak, mert ha pontokat vesznek el a tavalyi bajnoktól, ami a legrosszabb helyzet Max számára, az mindenkinek rossz lesz. De ha komolyan megsértették a plafont, és ez akár a teljesítményükre is kihathatott, akkor pármillió euró nem fog számítani és megint ők lesznek a hibásak.”

„Nagyon nehéz helyzet és remélem az FIA megtalálja a helyes megoldást. Ami igazán borzalmas, hogy a bajnokság tavaly egy másodpercen múlt az utolsó verseny utolsó körében, szóval nagyon szoros volt. Az, hogy ez így kiderült, borzalmas. Nem tudom, hogy fogják megoldani, iszonyú a helyzet.”

Ugyanakkor Rosberg úgy gondolja, nehéz dolga lesz a Mercedesnek és a Ferrarinak 2023-ban legyőzni a Red Bullt, mert a Milton Keynes-i gárda nagyon lendületbe jött: „Ráadásul ez pont akkor derült ki, amikor bármelyik csapatnak nehéz lenne közel kerülnie hozzájuk, nagyon elkapták a fonalat.”

Timo Glock szerint Mick Schumacher nem fog a Haasnál maradni.