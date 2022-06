Rosberg: a Ferrarinak innentől kezdve nincs veszítenivalója

Remekül kezdődött a száguldó cirkusz új korszaka a Ferrari számára, a 2022-es idény első három futamából kettőt is sikerült megnyerniük Charles Leclerc révén, a monacói pedig Dzsiddában is a második helyen zárt.

Az elmúlt hetekben azonban egyre több problémával szembesülnek, Lecerc és Carlos Sainz is esett ki technikai hiba miatt, aminek köszönhetően némileg lemaradtak a Red Bulltól a konstruktőrök versenyében.

Nico Rosberg szerint ugyanakkor kedvezhet a Ferrarinak, hogy az előző hat futamon egyaránt Red Bull-siker született, ami nyomást helyez az energiaitalosokra, miközben az olaszok válláról lekerül a teher.

„Innentől kezdve nincs veszítenivalójuk, nyugodt szívvel vághatnak neki úgy egy hétvégének, hogy megpróbálják kihozni belőle a maximumot. Persze, a megbízhatósági gondjaikat meg kell oldaniuk, de a nyomás lekerült róluk“ - fogalmazott a német a Sky Sports Any Driven című műsorában.

Rosberget arról is megkérdezték, hogy ha választhatna, akkor melyik élcsapat autójába ülne be szívesebben. „Egyértelműen a Red Bullba, bár talán nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Az elmúlt hetekben többször is elromlott a Ferrari, de a Red Bull is szenvedett ettől a szezon elején, mégis megfordították a dolgokat“ - magyarázta 2016 világbajnoka.

