Robin Räikkönen 4 évesen kezdi, mint anno Senna és Schumacher

Kimi Raikkonen már korábban is beszélt fia motorsportokhoz kötődő viszonyáról, és az is kiderült, hogy a forma-1-es világbajnok nem erőlteti rá utódára, hogy nyomdokaiba lépjen. Räikkönen szerint viszont első látásra Robin a motorokba szeretett bele, de idén nyáron eljött az idő, hogy kipróbáljon egy kartot is.

A finn autóversenyző egy eldugott pályára vitte fiát, hogy kipróbálja magát négy keréken is, és a szemtanúk szerint a négyéves Robin nem volt megilletődve. A finn Ilta-Sanomat pedig azt feszegeti, hogy nem korai-e a "mélyvízbe" dobni a négyéves fiút, és arra jut, hogy egyáltalán nem. A Forma-1 legnagyobbjai közül sokan ültek már négyévesen kartban.

Ayrton Senna és Michael Schumacher meg sem állt a Forma-1 csúcsáig, és a brazil és a német legenda is négyévesen kapta meg először a lehetőséget, hogy kipróbálja magát. Míg a maiak közül nem meglepő módon Max Verstappen volt, aki a legkorábban kartba ülhetett.

Lewis Hamilton hatévesen kapta meg apukájától az első kartját, Valtteri Bottas szintén hatéves volt, amikor először négy keréken pályára vonult, míg Kimi Räikkönen szinte már túlkoros volt, hétévesen vezetett először. Ám volt, aki mindannyiuknál korábban ülhetett kartba: Sebastian Vettelnek már háromévesen megadatott, hogy rálépjen a gázpedálra...

"Robin szereti az autókat, de még jobban a motorokat" - mondta még az év elején Räikkönen fiáról. "Senki sem tudhatja, hogy merre vezet a kalandjuk. Egyik nap a srácok ezt szeretik, másnap már valami mást. Ez folyamatosan változik. Mindenesetre mi mindenben támogatjuk a gyerekeket. Nekem csak az számít, hogy élvezzék, amit csinálnak."

