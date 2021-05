Bár az ausztrál mindhárom eddigi futamon pontokat tudott szerezni a McLarennel, a hírek legtöbbször mégis ifjú csapattársáról, Lando Norrisról szóltak, aki remek teljesítményt nyújt az idei évben.

Nem Ricciardo azonban az egyetlen, aki nem élvezi úgy az új autóhoz való alkalmazkodást, mint azt talán lehetne, hiszen Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sergio Perez és Carlos Sainz is hátrányban van a márkatárshoz képest.

A hétszeres futamgyőztes most bevallotta, hogy ez a tény valamennyire könnyebbé teszi számára a helyzetet. „Igazából én mindig magamra figyelek, és a lehető legtöbbet várom el magamtól, és nem igazán érdekel az, hogy a többiek mit csinálnak.”

„Tudni azonban, hogy nem én küszködök egyedül, így már kicsivel könnyebb elfogadni ezt, a fájdalom többünket is érint, szóval rendben van. Mindannyian tapasztalunk valamit, ami bizonyos okból kifolyólag nehézséget jelent ebben az időszakban.”

„Ugyanakkor még korán van. Hamiltont is Bottas nehézségeiről kérdezték, pedig még csak három futam ment le, és Valtteri legutóbb pole pozíciót szerzett, szóval az emberek elég hamar vonnak le következtetéseket” – utalt Ricciardo azokra a pletykákra, miszerint a Mercedes talán már év közben leváltaná Bottast gyenge teljesítménye miatt.

„Ezért nekünk, versenyzőknek kell tudnunk, hogy hol is tartunk igazából, és nem szabad a külső zajokra figyelnünk. Idővel el fog jönni a teljesen nyugodt fázis is, méghozzá akkor, amikor már komfortosan érzem magam az autóban, és jobban meg is értem azt.”

„Miközben az agyam még próbálja feldolgozni, hogy mi működik és mi nem, én már teljesen odafigyelek, és a kanyar minden pontján tudatos próbálok lenni. Erre lehet azt mondani, hogy elvesz valamennyi energiát, nekem azonban ebben az állapotban kell lennem, hogy a következő lépést megtehessem, utána pedig kijöhetek majd ebből, és szabadon vezethetek.”

„Ha most teljesen szabadon mennék, akkor az egyes kanyarokban működne, a teljes kör során viszont még nem vagyok ott, még nem vagyok igazán nyugodt a helyzettel.” Az ausztrál ugyan Portugáliában az év eddigi legrosszabb eredményét hozta a kilencedik helyével, mégis örül annak, hogy sokat tanult az autójáról a futam során.

„Nyilván volt még mit bizonyítanom vasárnap, ezt pedig nem is bánom. A verseny alatt pedig valóban rájöttem pár dologra az autóval kapcsolatban. Voltak körök, amikor erős időket tudtam futni, aztán máskor meg hibáztam, de sikerült megértenem, hogy ezek miért történtek.”

„Én már annak is örültem, hogy versenyezhettem. Amikor rossz időmérőt megyek, azt kívánom, bárcsak fél óra múlva már versenyeznénk is, mert a 24 órás várakozás néha bizony hosszú tud lenni” – zárta gondolatát a Spanyol Nagydíjon javítani próbáló pilóta.

Folytatódik a Red Bull és a Mercedes közötti szócsata: most Markón volt a sor