Ricciardót is meglepte Bottas tempója Monzában - vagyis inkább annak hiánya

Daniel Ricciardo az Olasz Nagydíj rajtjánál megelőzte Valtteri Bottast és előtte is tudott maradni a biztonsági autós fázisig, amikor is helyet cseréltek. Ezután követte a Mercedest a célvonalig, végül mögötte végzett a hatodik helyen.

Bottas később elmondta, irányíthatósági gondjai voltak az autóval, a Mercedes a jobbkanyarokban különösen rakoncátlannak bizonyult. Ricciardo erről így fogalmazott: „Valtteri nem tűnt valami gyorsnak a… Hogy is mondjam, normálishoz képest.”

„Az első etapban már az első körben elkaptam, azután arra vártam, hogy hamar vissza fog vágni, de nem így történt, egy ponton el is tudtam húzni tőle. Tudtam, hogy nem vagyunk lassúak Monzában, de azt is, hogy azért nem vagyunk egy Mercedes, szóval kicsit meglepett a dolog.”

„Aztán a második etapban már ő volt előnyösebb helyzetben, de úgy éreztem az Ascariban a balkanyarban, a nyolcasból a kilencesbe hibázott párat. Őszintén szólva az a hely nekem se volt valami fényes, szóval nem tudtuk kihasználni, de látszott, hogy nincs minden rendjén.”

„Ettől eltekintve pedig Landóra sem tudott felzárkózni, szóval mondhatjuk, hogy nem azt a tempót mutatta, amit a Mercedesek általában, számomra mondjuk nehéz volt eldönteni, hogy a jobbosokban vagy a balosokban szenved többet. Egyszerűen csak nem úgy tűnt, hogy ki tudja hozni a kocsiból azt a masszív sebességet.”

Ricciardo a Motorsport.com kérdésére elismerte, a biztonsági autó és a piros zászló sem játszottak a Renault kezére, tekintve, hogy egy AlphaTauri nyert, de egy Racing Point és mind a két McLaren is előtte végeztek.

„Én élveztem a versenyt, nagyrészt a lehető legjobb helyzetbe tudtam kerülni, de a körülmények nem voltak velünk. Nem voltam ezzel egyedül, szóval nem akarom emiatt földhöz vágni magam és hisztizni, de azért azok között voltam, akiknek nem a legjobban jött ki a biztonsági autó és a piros zászló.”

„Szóval ez egy olyan verseny volt, ami után beszélhetnénk arról, hogy mi lett volna, ha, de az autósport ilyen, nem szabad ezen rágódnunk és csüggedni. Szerintem Spa is és Monza is igen jól sikerült hétvégék voltak és a verseny is elég jó volt, jól rajtoltunk, sokkal több pozitívumot vonhatunk le belőlük.”

„A hatodik és a nyolcadik helyet megszerezni és ezzel elég komoly pontokat veszíteni mondjuk fájó, egyértelműen, főleg, hogy amúgy egy kifejezetten jó hétvégénk volt. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy ezúttal nem volt mellettünk a szerencse. Ez ilyen.”

A piros zászló utáni újraindításról az ausztrál a következőket mondta: „Volt már részem pár piros zászlóban, a 2016-os Ausztrál Nagydíj ugrik be most hirtelen. De arra nem emlékszem, hogy két állórajton részt vettem-e már, szerintem jó ötlet, nekem tetszett.

„Kemény dió igazából, mert az első kanyar Monzában nagyon szűk, szóval ott csak igyekszik átevickélni az ember. Az első rajton elég tisztán át tudtunk jönni, szóval annyira nem örültem, hogy még egyet túl kell élnem, de végül jó móka volt.”

