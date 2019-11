Ricciardónak tetszett a móka Norisszal

A Renault Austinban ismét versenyképes volt a középmezőny legjobbja pozícióra, és Daniel Ricciardo remek rajtjának köszönhetően meg is szerezte a Sebastian Vettel kiesése után a megszerezhető legjobb helyet. Az ausztrál a kilencedik helyről rajtolva lett hatodik, elsősorban remek rajtjának köszönhetően gyorsan a legjobbak mögé ért, és meg is tartotta a helyezését a hajrában.

Ricciardo a rajtja mellett a LLando Norrisszal folytatott csatáját élvezte a legjobban az amerikai futamon. "A rajt jó volt, az első kör meg király. Landóval nagyot csatáztam, megelőztem, aztán ő vissza engem, majd néhány körön belül ismét elkaptam. Ez jó móka volt. És aztán szerintem látta, hogy az egy kiállás ezúttal nem működik nekik, ezért kétszer is kihívták. Aztán éppen azon gondolkoztam, hogy Albon is kétszer ment ki, de ő nagyon gyors volt, és attól tartottam, hogy így az utolsó néhány kör nem lesz annyira vicces" - mondta a futamáról Ricciardo.

Az ausztrál azt is tudni véli, hogy a McLaren idén miért gyorsabb egy körön, mint a Renault. "Külön kell választani a futamot és a kvalifikációt. Azt gondolom, hogy az időmérőn a McLaren azért tud gyorsabb lenni, mert az autó működési tartománya náluk egy kicsivel szélesebb, és ez elég, hogy egy körön jobb eredményt hozzanak ki" - vélekedett a McLaren időmérős előnyéről.

Ricciardo Norris elleni előzésekor szokásos, későn fékezős "bevetődését" vetette be. "Élveztem is. Nem voltam benne biztos, hogy bekerült a tévéközvetítésbe, de tény, hogy nem először használtam ezt, de voltak körök idén, amikor nem voltam biztos benne. Mexikóban például Perez ellen már elhasználtak voltak a gumik ehhez, de most elég simának tűnt a helyzet, és be is jött. Jó érzés" - mondta Ricciardo.

Ricciardo az austini hatodik hellyel előzött az egyéni tabellán, a Mexikóban elé kerülő Sergio Perezt utasította maga mögé, két futammal a vége előtt kilencedik az egyéni versengésben, ám ennél előbbre már aligha juthat, hiszen lemaradása a nyolcadik Pierre Gaslyval szemben 31 pont.

