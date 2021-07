Ricciardónak „szüksége volt” egy kis szórakozásra az újabb időmérős csalódás után

Daniel Ricciardo még a szezon 9. versenyére sem szokott össze teljesen a McLarennel, az időmérős tempója továbbra is elmarad Lando Norrisétól, de a versenyeken rendszeresen felért a középmezőny elejére.

Így volt ez a két héttel ezelőtti Stájer Nagydíjon is, ahol egy fél körig tartó technikai hiba vissza is vetette a mezőny sűrűjébe, ahonnan nem is tudott a DRS-vonat miatt visszaérni a pontszerző helyek közé.

Az Osztrák Nagydíjon azonban ismét remekül rajtolt a Q2-es búcsúját követően, és sokáig tartotta az 5. helyet, amit végül csak az alternatív stratégián érkező Carlos Sainz és a jóval gyorsabb Red Bullal rendelkező Sergio Perez tudott elvenni tőle.

A 7. helyét követően úgy fogalmazott a Sky-nak, hogy „kicsit jobban” érzi magát most, hogy ismét a pontszerzők között végzett. „Próbálok nem túl mélyre vagy túl magasra kerülni az eredménnyel kapcsolatban.”

„Nem élveztem a tegnapi napot (szombat), de a versenyt szerencsére már igen, végig elfoglalt voltam. Jól sikerült a rajtom, és bár trükkös volt védekezni, jobb napot zártam.”

„Néha hajlamos az ember elfelejteni, és ez nem csak a versenyzésre vonatkozik, hanem minden másra is, hogy a legfontosabb az, hogy élvezd, amit csinálsz, mert csak akkor tudsz a képességeid határán teljesíteni.”

„Ma pont erre volt szükségem, hogy kicsit szórakozzak. Hogy őszinte legyek, az sem számított, hogy milyen pozícióért, a legfontosabb az volt, hogy jókat csatázzak.”

„Természetesen könnyebb felzárkózni akkor, amikor nem a megfelelő pozícióból rajtolsz, és általában óriási káosz van a középmezőnyben. Ma azonban – és múlthéten is - jól alakultak a dolgok, ez kicsit nagyobb magabiztosságot ad a sprintversennyel kapcsolatban, tudom, hogy akárhonnan is rajtolok (szombaton), vasárnap előrébbről indulhatok majd.”

Ricciardo a triplahétvége előtt még úgy nyilatkozott, hogy remek alkalmat ad majd neki ez a három verseny arra, hogy folytassa a tanulását a McLarennel, de a versenyt követően ő is elismerte, hogy szüksége van egy kis pihenésre.

„Ugyanez a helyzet, mint tavaly, nagyon szeretek ennyire elfoglalt lenni, de kimerültem. Fizikailag remek állapotban vagyunk, de mentálisan elfáradtunk. Nem olyan könnyű kikapcsolni egy vasárnapi versenyt követően, nem alszunk jól, aztán csütörtökön már újra a pályán vagy, három héten keresztül. Szükségem van egy jó kis alvásra.”

„Legyen szó jó vagy rossz versenyről, nem egyszerű azt magad mögött hagyni. Ha jól sikerül, fent maradsz összefoglalókat nézni, ha nem, akkor elméleteket gyártasz arról, mit csinálhattál volna jobban, miközben azon gondolkozol, hol üthetnéd be a falat. Várom már, hogy pihenjek egy pár napot.”