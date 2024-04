Ricciardónak „megnyugvást” jelent az új váz, a jövője miatt pedig nem parázik

Az ausztrálnak a tavalyi szezon második felében sikerült ismét életet lehelnie F1-es pályafutásába, hiszen a kézsérülése ellenére is képes volt néhány jó eredményt letenni az asztalra. Idén eddig azonban nem találja a teljesítményt a pályán, Juki Cunoda pedig egyértelműen háttérbe szorítja őt házon belül.

Az RB azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen Ricciardónak, így a mostani Kínai Nagydíjra egy új vázzal készültek számára. Mindezt annak ellenére, hogy az első négy futamon használt autójával látszólag nem voltak problémák, de a nyolcszoros győztes szerint az új váz így is pszichológiai könnyebbséget jelent majd számára a nehéz kezdést követően.

„Nyilván elég hangos voltam emiatt, mert kissé küszködöm az idei évben. Ettől függetlenül szeretném tisztázni, hogy mindig is az volt a terv, hogy itt vetjük be az új vázat, én pedig csak feltettem a kezem, hogy amikor elkészül, én szívesen átveszem azt. Juki pedig elégedett a sajátjával, szóval ennyi az egész. Egyszerűen csak kipipálunk ezzel egy rubrikát, hogy biztosan minden rendben legyen – ez megnyugvást is ad.”

„Nem találtunk semmi problémát a korábbi autómmal. Ezek a dolgok néha láthatóak, néha meg nem. Az egész talán csak arra kell, hogy kitisztítsam az elmém. Igazából viszont mindegy, hogy most a régi vázam van-e itt vagy sem, én ugyanúgy megyek neki ennek a hétvégének. Továbbra is úgy érzem, hogy képes vagyok rá. Abban pedig biztos vagyok, hogy ez valamilyen formában a segítségemre lesz” – mondta Ricciardo a vázcsere kapcsán.

A mostani helyzetét egyébként a 2019-es renault-s bemutatkozásához hasonlította, amikor a nehéz ausztrál és bahreini futamot követően Kínában megszerezte első pontjait a csapattal. Most is abban reménykedik, hogy Kína ismét beindíthatja az idényét, azt viszont tagadta, hogy a csapata nyomást helyezne rá.

„Nem kellett biztosítékokat keresnem. Mivel a csapattal vagyok nap mint nap, ezért nyilván tőlük hallanám. Nem volt jó a szezonkezdet, de már nem vagyok újonc, így nem kell bizonyítanom. A múltam valamennyire jelzi, hogy meg tudom csinálni. És ezt a csapat is tudja, szóval most csak mindent a helyére kell tennünk. Nem akarom, hogy az egész évem erről szóljon, és nem is számítok erre.”

„De nem arról van szó, hogy olyasmit próbálok nekik mutatni, amit korábban még nem láttak. Egyszerűen csak olyan pozícióba próbálunk kerülni, ahol úgy érzem, teljesíthetek. Persze nemcsak magam miatt, de miattuk is szeretnék már jó eredményeket szállítani. Arról viszont nincs szó, hogy nyomás lenne rajtam, vagy »te jó ég, vajon lesz ülésem a következő hétvégén«? Erről szó sincs” – tisztázta helyzetét Ricciardo.

