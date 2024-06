Ricciardónak már „szüksége volt” a pontszerzésre, és elmondta, mi történt a rajtnál

Az ausztrál versenyzőt eddig szinte folyamatosan legyőzte csapattársa, Juki Cunoda, és az egyetlen igazán jó eredményét még Miamiban tudta elérni a sprintidőmérőn és a sprintfutamon elért negyedik helyével.

Kanadában viszont sok színfalak mögötti kemény munka révén Ricciardo ismét megmutatta, hogy képes még ő jó teljesítményre, hiszen szombaton az ötödik helyet szerezte meg, majd vasárnap nyolcadikként intették le, így újabb értékes pontokat szerzett az RB-nek.

Mindezt ráadásul úgy, hogy a rajtot duplán elszúrta, hiszen pozíciókat vesztett, majd kiderült, hogy még be is mozdult, amiért öt másodperces időbüntetést kapott. Végül azonban ennek ellenére is sikerült visszaverekednie magát a pontszerzők közé a folyamatosan változó körülmények közepette.

Amikor arról kérdezték, a nyolcadik helye kissé keserédes-e annak fényében, hogy honnan rajtolt, ő így felelt: „Igen, én így látom. A végén azért megkönnyebbültem egy kicsit, hogy visszakerültem a pontszerzők közé, mivel egy ideig a top tízen kívül haladtunk.”

„Kissé fura volt az egész, mert mondták, hogy öt másodperces büntetést kaptam a rajtnál való kiugrásért, de tudtam, hogy nem indultam hamarabb, így egy picit összezavarodtam. Nyilván megkérdőjeleztem, de aztán visszagondoltam… Úgy érzem, amikor próbáltam megtalálni a fordulatszámot a rajthoz, miközben a lámpákat is figyeltem, az autó talán valóban mozgott. Talán a kuplung miatt.”

„Ez nyilván visszavetett minket, majd kiálltunk új köztes gumikért, de közben veszítettünk pár pozíciót azokkal szemben, akik kint maradtak, és utána nem is igazán tudtuk kamatoztatni az új intereket. A verseny nyilván kezdett kicsúszni a kezeink közül, aztán ahogy viszont száradni kezdett a vége felé, sikerült megelőzni pár autót. Örülök, hogy szereztem négy pontot. Persze sosem lehetett tökéletes, mivel ezek a körülmények mindenki számára olyan nehezek.”

„Nyilván megpróbálunk majd javítani, de alapvetően egy ilyen futamról pontszerzéssel sétálunk el, ami jó. Összességében az elejétől a végéig erős hétvége volt ez, így nem fogok panaszkodni.”

Ricciardo az utóbbi időben ismét sok kritikával szembesült, de most bízik abban, hogy ez a teljesítmény újra magabiztosságot ad majd neki a folytatásra. „Jó volt. Néha ezek a hétvégék a legnehezebbek, főleg akkor, ha hiányzik a lendület vagy a dolgok nem jól alakulnak. Ezen a hétvégén minden volt.”

„Örülök, hogy az elejétől a végéig a pályán tartottam. Szükség volt már erre, nekem is szükségem volt. A többieknek viszont nem mondok semmit! Minden oké, csöndben maradok. Boldog vagyok.”

Helmut Marko ennek ellenére elég érdekesen reagált, amikor a Ricciardót érő kritikák kerültek szóba.