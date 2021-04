Ricciardónak le kellett nyelnie a büszkeségét, amikor elengedte Norrist

Ricciardo az ötödik helyen haladt, míg Norris mögötte érkezett a verseny elején, de a brit látszólag beszorult újdonsült márkatársa mögé, így egy idő után arra kérte a bokszfalat, hogy csináljanak valamit a helyzettel, mert túl sok időt buknak az élen állókhoz képest.

Így hát jött is a rádiózás a későbbi dobogóstól: „Jóval gyorsabb tudnék lenni, de nem tudom most kihasználni. Tiszta levegőre lenne szükségem.” Az üzenet egyértelmű volt, Ricciardo pedig nem sokkal később meg is kapta az utasítást: „Pozíciót akarunk cserélni, látnunk kell Lando tempóját szabad levegőben.”

Még több F1 hír: Leclerc elmondta, miért nem előzte meg Verstappent, amikor a holland kicsúszott

Ezek után Ricciardo meg is tette azt, amire kérték. Elengedte az egész hétvégén gyorsabb csapattársát, és Norris sebességén egyből látszott, hogy ez volt a helyes döntés, hiszen hamar elhúzott az ausztráltól. Ennek a pozíciócserének is volt köszönhető részben, hogy a fiatal brit végül dobogós tudott lenni, Ricciardo pedig hatodiknak jött be a futam végén.

A korábbi Renault-pilóta bevallotta, hogy a legjobbja „nem volt elég” ezen a napon. „Szerintem itt le kellett nyelnem a büszkeségemet. Tényleg úgy gondolom, hogy a csapat igazságosan járt el, hagyták, hogy én is megmutathassam a tempómat” – nyilatkozta a Sky F1-nek az ausztrál.

„Volt néhány kör, amikor egészen jó időt tudtam autózni, de ezzel el is kezdtem kinyírni a jobb elsőt. Ma nem voltam elég gyors, szóval nem is akarok belemenni semmilyen bunyóba, ez így volt rendjén.”

Norris eközben a McLaren imolai munkáját dicsérte, és elmondta, hogy a csapat keményen dolgozott azon, hogy javítani tudjon a tempón a hétvége előrehaladtával. „Összességében nagyon elégedett vagyok magammal és az egész istállóval is.”

„Sokat sikerült javítani az autón az első néhány napban, péntekről szombatra, edzésről edzésre. Nem kezdtünk a legjobban, de jókorát jöttünk előre. Az időmérő után még csalódott voltam, ezért különösen örömteli, hogy vissza tudtunk kapaszkodni harmadiknak ezen az eseménydús futamon.”

Norris remek eredményének köszönhetően harmadikként hagyhatta el Imolát az egyéni bajnokságban, míg a McLaren szintén harmadik a konstruktőrök között.

Vettel szerint az FIA eléggé kiszúrt velük a késői büntetéssel