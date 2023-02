Ricciardónak ez a két helyszín volt a kedvence a naptárban

Az idei szezonnyitón hosszú idő után nem lesz ott Daniel Ricciardo, sem mint versenyző, sem mint néző. Mint ismert, a népszerű ausztrál pilótának a McLarennél eltöltött két év után mennie kellett, és úgy döntött, hogy kivesz egy kisebb (vagy hosszabb) szünetet.

Az egykori Red Bull-kiválóság azonban rajongóként továbbra is odavan az F1-ért, és most arról is megkérdezték, hogy mely helyszínek állnak hozzá a legközelebb. Ricciardo két pályát is kiemelt, ahova bármikor szívesen visszatérne.

„Ami a vezetési élményt illeti, azt hiszem, Monaco a koronaékszerünk” – árulta el Ricciardo a The Late Show With Stephen Colbert című műsorban. „Ez egy alapmű, és megnyerni azt elképesztően nagy presztízsű. Elbűvölő.”

„Azt mondanám, ha az F1-re gondolsz, akkor a Monacói Nagydíj jut eszedbe – a jachtok, a hírességek, a verseny, minden, szóval ez az egy marad (az első helyen).”

„De rajongóként Amerikát mondanám (még), imádom Austint, az nagyon szórakoztató. A barbecue, a zene… egyszerűen sajátos a hangulata, és szerintem ez igazán különleges. Szóval nem ez az egyetlen, de az biztos, hogy ez az egyik hely, ahova szeretek járni, és valószínűleg a jövőben is oda is ki fogok nézni, csak mint rajongó.”